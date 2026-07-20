Yina Calderón se encuentra en el ojo del huracán tras dar elevadas declaraciones en contra de Karina García. La empresaria de fajas se refirió a la actitud de la modelo paisa con sus hijos y su embarazo.

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Yina Calderón dejó de ser amiga de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Desde ese momento, aunque no son rivales, la empresaria la ha criticado en distintas ocasiones, así que en una reciente transmisión en vivo se despachó por completo.

Yina Calderón suele generar polémica en redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón criticó el rol de madre de Karina García en embarazo?

Hace poco, Karina apareció con su novio, el cantante Kris R, en una transmisión en vivo, en la que dieron detalles del embarazo, cómo se conocieron y demás. Asimismo, estuvo el pequeño hijo de Karina, quien se llama Valentino.

Precisamente, Yina Calderón tachó el hecho de que Valentino, al ser un niño, tuviese que escuchar algunas palabras de su mamá y el novio. De igual forma, cuestionó la vida amorosa de su examiga.

¿Qué dijo Yina Calderón en contra de Karina García, sus hijos y su embarazo?

De acuerdo con la polémica influenciadora, Karina debería "ubicarse" en el sentido de que cuando una mujer es mamá "debe tener los huevos más puestos", especialmente por el hecho de que tiene hijos y uno de ellos es menor.

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"No soy quién para meterme en la vida de nadie, pero si usted tiene un chino, céntrese... ¿Cómo así que yo en el stream le voy a decir a mi novio 'amor cuéntale' y el niño ahí, el hijo, la hija? Cuéntale al público que nos enamoramos antes de que usted me lo m3tiera, ¿qué es eso?", aseveró Yina Calderón.

Karina García tiene dos hijos y está embarazada | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la emprendedora expresó que puede que los internautas no estén de acuerdo con ella, pero no va a cambiar de opinión y pidió de antemano disculpas.

Además, señaló que si una mujer es mamá y vive con sus hijos, no estaría bien visto presentarles un nuevo novio cada seis meses.

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"A mí me perdonan y digan que yo soy lo que sea, pero, en fin, estamos en Colombia", concluyó Yina Calderón.

Aunque ya pasaron días, Karina García no se ha referido a las críticas de Yina Calderón; de hecho, es probable que no lo haga, pues en diferentes oportunidades tampoco ha hablado.