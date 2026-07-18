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Yina Calderón habría reaccionado a ruptura de Andrea Valdiri y Juan Sepúlveda: "Le montaron cuernos"

Yina Calderón dio a entender que la mujer le da el "poder" al hombre. "Con esas mismas seguidoras lo engañan", expresó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Yina Calderón
Yina Calderón habría reaccionado a ruptura de Andrea Valdiri y Juan Sepúlveda | Foto del Canal RCN.

Todo parece indicar que la relación entre la influenciadora Andrea Valdiri y el emprendedor Juan Daniel Sepúlveda llegó a su fin.

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¿Andrea Valdiri terminó con Juan Daniel Sepúlveda?

A través de un video en redes sociales, Valdiri apareció hablando sobre el fin de la relación. De acuerdo con la bailarina barranquillera, quería ser transparente con sus seguidores que la apoyan y le desean lo mejor, así que comunicó que ya no está con "ternerito".

Por su parte, después de las declaraciones de Valdiri apareció Selpúlveda, quien compartió una historia en su perfil de Instagram en donde se encuentra su ahora ex y le escribió "gracias" a la fotografía.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri ha tenido diferentes rupturas amorosas | Foto del Canal RCN.

Cuando ocurren las rupturas de la farándula nacional, Yina Calderón suele hablar. En efecto, aunque no mencionó puntualmente a Andrea Valdiri, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio unas palabras que de inmediato fueron relacionadas con la bailarina, con quien cabe mencionar que no tiene una buena relación.

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¿Qué dijo Yina Calderón tras la ruptura de Andrea Valdiri con Juan Daniel Sepúlveda?

Sin titubear y siendo directa, Yina Calderón se refirió al hecho de las mujeres que consiguen novios y los presentan en las redes sociales, para luego terminar el vínculo amoroso.

"Veo algunas que consiguen el novio y terminan y luego se consiguen otro, lo cual está bien porque uno decide cuántos novios tiene, pero cada uno que tiene los presenta, los muestra y 'me voy a casar'. Eso, el viaje de tus sueños, la habitación llena de flores, mostrando algo que luego se va a acabar", expresó.

Yina Calderón
Yina Calderón habla sin filtros en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Las declaraciones de la empresaria de fajas se dieron tan pronto se supo de la ruptura de Andrea Valdiri con Juan Daniel Sepúlveda. Por este motivo, los internautas escribieron que sus palabras "cayeron como anillo al dedo".

Pero lo anterior no es todo, pues la influencer añadió que lo "peor" es que las mujeres se encargan de darles el "poder" a sus novios en redes sociales, incluso habiendo engaños.

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"Una misma se encarga de darles los seguidores, de mostrarlos, y con esas mismas seguidoras lo engañan a uno y le montan los cuernos... En conclusión, no muestre a su pareja y, si el man le exige que lo tiene que mostrar, es porque está por sus redes y no por usted. Coma callado", concluyó.

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