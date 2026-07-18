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Juan Daniel Sepúlveda reaparece en redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿qué dijo?

El empresario dejó un contundente mensaje en sus redes tras confirmarse su ruptura con Andrea Valdiri en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juan Daniel Sepúlveda reaparece en redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿qué dijo?
¿Cómo se confirmó la ruptura entre La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda? | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este sábado 18 de julio, Andrea Valdiri ha generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales al confirmar su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Tras confirmarse la ruptura amorosa de La Valdiri, el empresario Juan Daniel Sepúlveda reapareció en sus redes sociales con un inesperado mensaje, desatando todo tipo de opiniones en redes.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Juan Daniel Sepúlveda en sus redes?

Tras los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales acerca de la ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, la influenciadora aprovechó la oportunidad de aclarar cuál es su situación en la actualidad, confirmando que cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Juan Daniel Sepúlveda reaparece en redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿qué dijo?
Así se confirmó la ruptura entre La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda. | Foto: Canal RCN

Por ello, el empresario Juan Daniel Sepúlveda ha desatado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al compartir un mensaje el cual sería para Andrea Valdiri, pues, expresó las siguientes palabras:

“Padre, gracias por este nuevo día que me regalas con vida y salud. Que cada bendición hoy, me recuerde tu fidelidad y que mi corazón descanse sabiendo que tu voluntad siempre es perfecta. En tus manos pongo este día, amén”, agregó Juan Daniel Sepúlveda en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento Juan Daniel no se ha pronunciado frente a su ruptura con Andrea Valdiri, se evidencia que ha estado atravesando por un nuevo momento a nivel personal, en especial, por separarse de su expareja.

Juan Daniel Sepúlveda reaparece en redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿qué dijo?
Así reapareció Juan Daniel Sepúlveda en sus redes. | Foto: Canal RCN

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¿Cómo confirmó La Valdiri que terminó su relación con Juan Daniel Sepúlveda?

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales por los rumores que comenzaron a circular en redes, en especial, porque Andrea Valdiri y Juan Daniel se dejaron de seguir.

Con base en esto, Andrea Valdiri aprovechó la oportunidad para expresar públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram que terminó con Juan Daniel Sepúlveda y, que, a pesar de la tusa, se queda con los buenos recuerdos y con todo lo que vivieron, pues, fueron posicionadas como una de las parejas más destacadas en el campo del entretenimiento.

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