Se conoce el video de lo que dijo Colo Barco para recibir el impacto de Jude Bellingham
A través de las redes sociales circula el clip con la prueba de cómo Colo Barco incitó a Jude Bellingham para luego él impactarlo.
El pasado 15 de julio, Inglaterra quedó por fuera de La Copa Mundial FIFA 2026, luego de que Argentina los eliminó con dos goles a uno; Apenas comenzó el tiempo, los ingleses estaban ganando, pero en los últimos cinco minutos, los latinos remontaron y ganaron.
Este partido provocó demasiadas emociones, porque claro, todos se sorprendieron de que Argentina haya anotado dos goles ya para finalizar el segundo tiempo, por lo que la tensión en el juego estuvo a otro nivel.
Luego de que los europeos anotaron su único gol, que, para muchos ya era de la victoria, los argentinos tomaron fuerza y sus resultados demostraron que dieron la pelea hasta el final.
Dentro de la cancha de juego, durante y luego del partido, se vieron varios momentos de incómodos cruces entre los futbolistas de ambos equipos y, uno de ellos, fue el más viral, pues por fin se conoció, por qué se dio esa situación.
¿Por qué Jude Bellingham impactó a Colo Barco en el partido de Argentina Vs Inglaterra?
A penas se acabó el partido y se conoció que Argentina clasificó a la final de La Copa Mundial FIFA 2026, se hizo muy viral un video de Jude Bellingham caminando y al cruzarse con Colo Barco, le dio un calvazo, generando la reacción de sorpresa del argentino.
Todos se preguntaron qué fue lo que pasó, pero en palabras de ellos no hay una explicación, sin embargo, en un video que publicó un medio argentino, se vio que Colo no estaba jugando y aún así ingresó a la cancha a gritarles en la cara a los ingleses “gol.
En el clip se ve cómo el argentino les grita a varios jugadores del equipo adversario y esta habría sido la razón del impacto de Jude.
¿Qué dijo Jude Bellingham sobre Messi tras la derrota de Inglaterra?
Jude Bellingham habló con los medios deportivos tras su último partido en La Copa Mundial FIFA 2026 y explicó lo que habría pasado con Messi en la cancha durante el juego.
Dijo que, no fue nada grave su cruce de palabras y que las personas lo estaban exagerando, lo único es que él habló de una falta con el argentino y no pasó nada más allá.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike