Kim Kardashian rompió el silencio tras la muerte de su abuela; su emotivo mensaje conmovió en redes

La familia Kardashian-Jenner atraviesa un difícil momento luego de que Kris Jenner confirmara el fallecimiento de su madre, Mary Jo "MJ" Campbell, a los 91 años.

MJ fue una de las figuras más queridas de la familia y, durante años, apareció en el reality y en las redes sociales junto a su hija y nietas. Su última aparición pública fue durante la celebración del Día de la Madre, donde compartió con gran parte de la familia.

Horas después del anuncio de Kris Jenner, Kim Kardashian rompió el silencio y le dedicó un emotivo homenaje a su abuela.

Las conmovedoras palabras de Kim Kardashian tras la muerte de su abuela emocionan a sus seguidores (Foto Bertrand Guay / AFP)

¿Cómo confirmó Kris Jenner la muerte de su madre?

A través de una publicación en Instagram, Kris Jenner confirmó este jueves 16 de julio el fallecimiento de su madre, Mary Jo Campbell, conocida cariñosamente como MJ.

En su mensaje, la empresaria aseguró que no existen palabras suficientes para expresar lo que su madre significó para ella y el profundo dolor que siente por su partida.

También recordó que MJ le enseñó a valorar cada instante de la vida, a amar de manera incondicional y a encontrar felicidad incluso en los momentos más sencillos.

Kris agradeció todos los sacrificios que hizo por su familia, los consejos que le dio a lo largo de su vida y el amor con el que siempre acompañó a sus hijos y nietos. Además, confesó que extrañará sus conversaciones diarias, su sonrisa y su sentido del humor.

Para finalizar, expresó que, aunque la familia tiene el corazón roto, encuentra consuelo al saber que el amor de su madre seguirá vivo en cada tradición, en cada recuerdo y en todas las personas que tuvieron la fortuna de conocerla.

Kim Kardashian se despide de su abuela con un emotivo mensaje que conmovió a las redes (Foto RONALD MARTINEZ / AFP)

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¿Qué dijo Kim Kardashian tras el fallecimiento de su abuela?

Pocas horas después del anuncio, Kim Kardashian compartió un sentido homenaje en sus redes sociales acompañado de varias fotografías junto a su abuela desde su infancia hasta los últimos años.

La empresaria describió a MJ como su mejor amiga, su compañera de chismes y su gemela eterna. También aseguró que fue la persona que les enseñó a todos el verdadero valor de la familia, una enseñanza que, según afirmó, seguirá presente por generaciones.

Kim recordó que su abuela le dio su primer trabajo en una tienda de San Diego, experiencia que le permitió aprender sobre disciplina, esfuerzo, ética laboral y confianza, valores que la han acompañado durante toda su carrera.

Además, aseguró que MJ siempre creyó en ella, la apoyó en cada etapa de su vida y fue un refugio para toda la familia, razón por la que la describió como la verdadera matriarca del clan Kardashian-Jenner.

Para despedirse, Kim escribió que espera que ahora descanse en paz, le pidió que saludara a su padre y terminó su mensaje con un toque de humor al asegurar que está convencida de que su abuela ya está viendo todas las publicaciones de Instagram desde la cuenta secreta que siempre utilizaba.