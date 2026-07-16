¿Yina Calderón planea tener hijos tras embarazo de su hermana Juliana?

La empresaria Yina Calderón reveló a sus millones de fanáticos si planea convertirse en madre o no luego del embarazo de su hermana Juliana.

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¿Yina Calderón quiere ser mamá?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde fue interrogada sobre si planea ser mamá luego de embarazo de su hermana Juliana Calderón.

La creadora de contenido señaló que, por el momento, ser mamá no está dentro de sus planes y además confirmó que está soltera.

"No por ahora, no te voy a decir que no me gustaría ser mamá porque ahora que me veo a mi hermana embarazada digo 'tan bonito también, tan chévere', pero pienso en mi proyecto de vida y yo ahorita no estoy en búsqueda ni de una familia, ni de un hijo; yo ni siquiera tengo novio", expresó.

Aclaró que está sola no porque no tenga pretendientes, sino porque ahora su visión de vida es totalmente diferente y quiere enfocarse en sus proyectos laborales.

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Asimismo, detalló que está muy emocionada por que le está preparando una gran fiesta de revelación de género del bebé de Juliana Calderón, indicando que va a hacer una excéntrica celebración.

"Vamos a hacer una fiesta, wao", agregó.

Por su parte, Juliana Calderón ha tratado de estar alejada de las redes sociales, en especial guardando en total privacidad varios detalles de su estado de gestación, entre ellos quién es la papá del bebé que espera, cuyo dato ah generado tanta polémica.

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¿En qué proyecto está Yina Calderón actualmente?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dado detalles sobre sus próximos proyectos, dejando en expectativa a sus fanáticos sobre sus próximos planes.

Lo que sí señaló es que no seguirá en temas de realitys, pues siente que por el momento, ya se enfocó bastante en este tipo de formatos.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales opinando sobre diferentes famosos y situaciones, aunque aclarando que, por ahora no quiere verse involucrada en polémicas como solía enfocar su contenido para volverse viral.