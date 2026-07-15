¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

Mhoni Vidente no para de atraer todas las miradas de sus fanáticos luego de acertar en varias de sus predicciones en el Mundial 2026, en especial en los últimos partidos.

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¿Quién ganará el Mundial 2026?

La medium ofreció sus declaraciones al respecto previamente al partido de Argentina contra Inglaterra, donde acertó diciendo que para ella el albiceleste era el ganador.

Recordemos que, la Selección Argentina se llevó el triunfo luego de un reñido partido contra la Selección de Inglaterra en semifinales, donde superaron a los ingleses en el segundo tiempo después de anotar dos goles y obtener un resultado 2-1.

15 minutos antes de terminarse el encuentro, Inglaterra había anotado su primer gol y para muchos Argentina ya estaba eliminado, sin embargo, los argentinos remontaron y anotaron otro gol, asegurando su paso a la final del Mundial 2026.

Pese a la alegría de los suramericanos, Mhoni detalló que independientemente del ganador en este encuentro, quien se llevaría la Copa del Mundo es España, cuyo equipo le ganó este martes 14 de julio a Francia.

"A España lo veo levantando la Copa. España empieza a jugar muy tranquilamente y en esta justa deportiva ha sido como muy temeroso, pero en los últimos juegos lo veo superado totalmente", dijo.

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¿Cuándo y a qué hora será la gran final del Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde Argentina y España deberán disputar la victoria para catalogarse como los mejores del mundo y llevarse la anhelada Copa del Mundo.

El perdedor quedará como subcampeón y el tercer lugar se lo llevará el equipo que gane este sábado 18 de julio entre Francia e Inglaterra, luego de que estos perdieran las semifinales.

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Cabe mencionar que, la final la puedes ver totalmente gratuita en la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN, desde cualquier dispositivo móvil y con la compañía de profesionales en fútbol que te brindarán todos los detalles de esta importante competencia.

Por ahora, los fanáticos del balón pie están ansiosos por conocer quién se llevará este título.