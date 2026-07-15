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Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de famoso cantante tras graves complicaciones de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

La música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida celebridad, quien dejó importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la agrupación de reggae UB40 se despidió del artista, quien tuvo la oportunidad en demostrar su gran talento en la música, en especial, por interpretar destacadas canciones a lo largo de su carrera.

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¿Quién fue el reconocido cantante de reggae que falleció en las últimas horas?

El nombre de reconocido cantante Fantan Mojah se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser uno de los máximos exponentes del reggae jamaiquino, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó
Así se confirmó el fallecimiento del cantante Fantan Mojah. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la agrupación UB40 en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 352 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Noticias muy tristes, descansa en paz, Fantan Mojah ¡Un artista increíble y un pilar de la comunidad del reggae! Gracias por la música”, agregó UB40 en la descripción de la publicación.

En medio de la reciente publicación que compartió la agrupación UB40, los varias figuras que hacen parte del entretenimiento han generado múltiples opiniones a través de las distintas plataformas digitales.

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Por el momento, medios internacionales han revelado que la causa por la que falleció el cantante fue a causa de complicaciones cardiacas.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Fantan Mohaj?

Es clave mencionar que Fantan Mohaj se destacó por ser un reconocido cantante, pues, tuvo la oportunidad de adquirir visibilidad por sus destacados éxitos musicales como: ‘Rasta Got Soul’, ‘Jah Give Us Life’ y ‘Kingston Twon’.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó
¿Qué se sabe acerca de la causa de la muerte de Fantan Mojah? | Foto: Freepik

Así también, los internautas han recordado cuál fue la última publicación que compartió Fantan Mohaj en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 mil seguidores, pues, fue un video en el que compartió varios detalles sobre un festival de reggae.

Sus seguidores lo han despedido con sentidas palabras mediante sus redes, pues, se convirtió en uno de los máximos referentes de este género musical, en especial, por el importante legado que dejó en su carrera.

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