Captan a arquero de Argentina haciendo misterioso ritual antes del partido | VIDEO

Instantes previos a uno de los partidos más importantes en la historia de Argentina, en redes sociales empezó a circular el momento exacto en el que Dibu Martínez, arquero de la Selección de Argentina hizo un ritual de concentración para el enfrentamiento contra Inglaterra, equipo con el que jamás se había encontrado en el terreno de juego.

¿Cuál es el ritual del Dibu Martínez? Video expuso momento previo a partido contra Inglaterra

De acuerdo con el video en el que quedó registrado el momento, el portero de la albiceleste, decidió tomarse unos minutos de su entrenamiento previo al partido para hacer una especie de ritual en donde se dispuso a mantener toda su concentración y esfuerzo en dar lo mejor de sí mismo durante el partido.

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Allí, se aprecia con lujo de detalle al argentino con los ojos completamente cerrados y sostiene en sus manos la pelota, un gesto que rápidamente captó la atención de los hinchas y que, por supuesto, deja ver su gran ilusión por volver a llevar a su selección a la final de un Mundial.

Como era de esperarse, el acto del integrante del equipo dirigido por Lionel Scaloni, llevó a que decenas de internautas y aficionados, inundaran el post con mensajes cargados de mucha esperanza y amor por su amada selección.

"Te amo Emi", "Vamos Dibu", " Vos podés, Dibu, siempre", " Es hoy Dibu... Hoy te convertís en héroe", "Dios te ilumine", "Vamos Argentina sos el mejor arquero del mundo", " Que Dios esté con ustedes muchachos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

'Dibu Martínez' y el momento que vivió previo a su partido contra Inglaterra. (AFP: CHARLY TRIBALLEAU)

¿Por qué el partido de Argentina VS Inglaterra es histórico?

Cabe señalar que, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo en un duelo que despierta una enorme expectativa tanto por el nivel de ambas selecciones como por la histórica rivalidad que las ha enfrentado a lo largo de los años.

Por su parte, la Albiceleste llega a la semifinal con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que el conjunto inglés buscará volver a conquistar un Mundial. Quien se quede con la victoria en esta semifinal se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, día en el que tendrá lugar la gran final de la Copa Mundial 2026.