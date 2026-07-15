En los últimos días, una gran variedad de internautas ha dejado múltiples opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras la historia de un hombre que se hizo viral al compartir una cita incómoda por el alto costo que pagó por una hamburguesa triple, mientras invitaba a comer a una mujer.

¿Cuál es la historia de Luis Miguel Castillo, quien se hizo viral por la hamburguesa triple?

El nombre de Luis Miguel Castillo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por compartir su historia a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 50 mil seguidores, en la que contó su historia al pagar un alto costo por una hamburguesa, durante una cita con una mujer.

Así se hizo viral el hombre de la hamburguesa triple. | Foto: Freepik

La historia comienza cuando Luis Miguel cuenta en sus redes sociales que en su pasado tuvo que pagar un alto precio por una hamburguesa triple con una mujer, pues inició el video contando lo siguiente:

“El cuento de la hamburguesa triple es real, le pasó a una persona y es a mí. Cuando tenía 37 conocí a una chica, nos gustamos, intercambiamos teléfonos y la invité a salir. Entonces, ella no quería comer en un sitio al que fuimos. Así que que elegimos el lugar que ella quería, eso cambió mi manera de verla”, expresó Luis en el video.

Posteriormente, los internautas generaron una gran variedad de interacciones acerca del enojo que sintió el hombre al pagar por una hamburguesa triple, durante una cita:

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“Resulta que vamos al sitio, era un lugar costoso y a mí me generó mucho ruido, pues, por el hecho de que, para ser una primera cita, ella pidiera una hamburguesa triple. Entonces, para ser la primera cita no estaba bien visto. En fin, termina esa cita y le dije que era la primera y última vez”.

¿Cuál fue la reacción de Karen Sevillano tras la historia del hombre de la hamburguesa triple?

En medio de la incómoda cita que compartió Luis Miguel Castillo, la creadora de contenido Karen Sevillano, fue una de las personas que reaccionó por la historia de la hamburguesa triple, pues compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que reveló las siguientes palabras:

“¿Cómo es esto de que sale un hombre a decir que una mujer es una bandid# porque en la primera cita pidió una hamburguesa triple”, agregó Karen Sevillano.

Esta fue la reacción de Karen Sevillano al contar la historia de la hamburguesa triple. | Foto: Freepik

De este modo, los internautas generaron todo tipo de reacciones en las distintas plataformas por los comentarios que hizo Luis Miguel Castillo al salir con una mujer y pagar un alto valor por la hamburguesa triple.