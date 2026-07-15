Así lucen actualmente los protagonistas de "Pa' Seguirte Queriendo"; ¿han cambiado mucho?

Tras el reciente anuncio de “Pa’ Seguirte Queriendo”, la secuela de la famosa y recordada serie del Canal RCN “Pa’ Quererte”, muchos internautas están interesados en saber cómo lucen actualmente los actores que dieron vida a la historia.

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¿Hace cuánto se estrenó “Pa’ Quererte”?

La exitosa serie “Pa’ Quererte” se estrenó hace un poco más de 6 años, el 07 de enero del 2020. La producción estuvo al aire hasta mayo del 2021 y se convirtió en una de las telenovelas colombianas más exitosas de los últimos años.

La historia narró la vida de Mauricio Reina (Sebastián Martínez), un exitoso diseñador de modas cuya vida cambia por completo cuando descubre que tiene una hija de ocho años, Isabel Trujillo (Hanny Vizcaíno).

Historia que narra la exitosa serie "Pa' Quererte" (Foto de Freepik)

A partir de ese momento, la vida de Mauricio y de su círculo cercano da un giro inesperado. La producción apuesta por retratar, desde una perspectiva cercana, situaciones cotidianas sobre la paternidad, la familia, la amistad y las segundas oportunidades.

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¿Cómo lucen actualmente los actores de “Pa’ Quererte”?

El elenco de “Pa’ Quererte” fue una de las cosas que más llamó la atención de los televidentes, ya que tenían actores y actrices reconocidas e importantes en la industria en Colombia. Entre ellos se encontraban:

Sebastián Martínez, Juliette Pardau, Hanny Vizcaíno, Carlos Camacho, Luis Eduardo Arango, Laura de León, Manuel Sarmiento, Diana Wiswell, Alejandra Ávila, Alina Lozano y Variel Sánchez, entre otros.

Hace un par de meses, Canal RCN anunció que, seis años después, habrá segunda parte de la historia que cautivó a los colombianos; sin embargo, una de las incógnitas fue ¿cómo lucían actualmente los integrantes del elenco?, ya que pasaron varios años desde que se les vio en pantalla.

A través de Instagram, se hizo viral una comparación entre el momento de la grabación de “Pa’ Quererte” y la reciente grabación de “Pa’ Seguirte Queriendo”

Algunos comentarios de los internautas revelaron el interés por el estreno de la segunda parte de la serie; sin embargo, algunos otros se enfocaron en el cambio físico de los actores:

Octavio, Toño y mauricio están iguales... Cata muy guapa y Danny ni se diga

Este es el elenco completo de "Pa' Seguirte Queriendo" (Foto de Canal RCN)

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¿Cuándo es el GRAN ESTRENO de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El gran estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo” está programado para el 21 de julio a las 9:30 p. m.. La producción llegará oficialmente a la pantalla de Canal RCN, marcando una nueva etapa para esta historia.