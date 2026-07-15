Participantes de MasterChef Celebrity 2026 reaccionaron a la fecha de estreno, ¿qué dijeron?

Tras el anuncio de la fecha de estreno de MasterChef Celebrity 2026, varios de los famosos que harán parte de la nueva temporada compartieron sus reacciones y adelantaron algunos detalles sobre lo que los televidentes podrán esperar en esta ocasión.

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¿Quiénes serán los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

El Canal RCN anunció la octava temporada de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina de la televisión colombiana, en el que un grupo de reconocidas figuras del entretenimiento nacional pondrá a prueba sus habilidades culinarias para quedarse con el gran premio de la competencia.

MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Hace un par de meses, confirmaron los nombres de los famosos harán parte de la competencia de este año. Entre ellos se encuentran:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona. Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López. Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano. Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos. Deportistas: Robert Farah

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¿Cómo reaccionaron los participantes al anuncio de la fecha de estreno del reality?

Algunas de las celebridades que harán parte del reality compartieron sus reacciones y algunos detalles acerca de lo que se puede esperar en esta temporada de la competencia culinaria. Algunos de ellos fueron Pautips, Lina Tejeiro y Sebastián Villalobos.

Los tres creadores de contenido demostrar su emoción por verse compitiendo y cocinando en la pantalla de Canal RCN, por lo que hicieron un llamado para que su audiencia se conectara al gran lanzamiento.

También, Emmanuel Restrepo, Luciano D'Alessandro y Sebastián Vega se pronunciaron respecto a su participación en el reality, generando expectativa con comentarios como:

Una temporada que está que quema, literal. ..

Ya hay fecha para que puedan verme así y/o peor...

Que emoción, ahora sí empieza la cuenta regresiva...

Emmanuel Restrepo, Luciano D'Alessandro y Sebastián Vega; participantes de MasterChef Celebrity 2026 (Fotos de Canal RCN)

¿Cuándo es el estreno de MasterChef Celebrity 2026?

El gran estreno de MasterChef Celebrity 2026 será el próximo martes 21 de julio a través del Canal RCN a las 8:00 p.m.Se espera que los televidentes puedan disfrutar de ver a sus celebridades favoritas demostrando sus habilidades culinarias en la cocina más importante de Colombia.