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Jurado de MasterChef Celebrity 2026 reveló qué es lo que menos le gusta de su trabajo, ¿qué dijo?

A días del estreno de MasterChef Celebrity 2026, un miembro del jurado sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión personal.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso
Ellos son los jurados de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Unos días antes del lanzamiento de MasterChef Celebrity 2026, una de las personas que hace parte del jurado de la competencia hizo una sorpresiva confesión acerca de lo que menos le gusta de su trabajo.

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¿Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity 2026?

Los jurados de MasterChef Celebrity 2026 serán los mismos que estuvieron en la temporada pasada. Se trata de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, tres chefs reconocidos por hacer parte del reality de cocina más importante de Colombia.

Jorge Rausch es uno de los chefs más famosos de Colombia, el cual sobresale por su carácter exigente, su atención a los detalles y su técnica para evaluar con rigurosidad cada uno de los platos que le presentan en el programa.

Asimismo, Nicolás de Zubiría se caracteriza por tener un estilo más tranquilo, aunque también destaca por su alto nivel de exigencia y por promover la cocina colombiana. Por último, Belén Alonso es una chef mexicana especializada en alta cocina que llegó al programa para aportar una visión internacional y un enfoque creativo.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso
Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, jurados de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

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¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo al jurado de MasterChef Celebrity 2026?

Hace algunos días, Belén Alfonso confesó algo que sabían muy pocas personas; admitió lo mucho que le cuesta tomarse fotos y posar en medio de las producciones. La declaración sorprendió a sus seguidores, ya que la chef es una persona activa con su contenido en redes sociales.

En un par de ocasiones ha dicho también que eso hace parte de su “chamba” y que incluso hace que sea más fácil.

Saben que me choca que me tomen fotos, odio posar, pero es parte de la chamba que me la hace más fácil

También, compartió una imagen en la que estaba distraída, pero con una gran sonrisa y volvió a admitir lo poco que le gustaba ser fotografiada.

No me gusta NADITA que me tomen fotos, aquí les va esta “in flagranti”

A pesar de la confesión de Belén, ella se ha destacado por ser una gran persona y gran profesional, por lo que ha aceptado en varias ocasiones salir de su zona de confort y posar frente a las cámaras.

Confesión de Belén Alonso
Belén Alonso, jurado de MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

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¿Cuándo es el estreno de MasterChef Celebrity 2026?

MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya tiene fecha de estreno. La octava temporada del reality de cocina más esperado del país llegará a las pantallas del Canal RCN el martes 21 de julio de 2026, a las 8:00 p. m.

Los televidentes finalmente podrán disfrutar de una nueva edición llena de retos culinarios, creatividad y la participación de reconocidas celebridades que demostrarán sus habilidades en la cocina.

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