Aida Victoria abrió debate tras hablar sobre cómo espera que sea su hijo Emiliano cuando crezca, en cuanto a personalidad. Además, describió cuáles serían las cualidades que le gustaría que tuviera su futura esposa.

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Aida Victoria Merlano reveló en un video con qué valores piensa educar a su hijo Emiliano (Foto por Canal RCN).

¿Cuáles son las expectativas que tiene Aida Victoria Merlano sobre Emiliano?

En el video Aida Victoria habló sobre los valores que quiere enseñarle a su hijo tales como el respeto, la autonomía, y el trabajo. La influenciadora reveló que espera que Emiliano trabaje, sea un hombre correcto, pero sobre todo que sea la fuente principal de ingresos de su futura familia.

Mi hijo tiene que resolverle a su mujer o si no estoy criando a alguien que no aporta, yo tengo que criar es un hombre macho.

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¿Cuáles son las cualidades que Aida Victoria Merlano espera de la futura esposa de Emiliano?

Aida Victoria señaló que espera que la mujer tenga mucho tiempo libre para hacer pilates, y no deba preocuparse por trabajar.

Sin embargo, resaltó que, si la futura esposa de su hijo abriera su propio negocio, también la apoyaría. Pues resaltó la importancia de ser independiente, y ahorrar dinero en caso de que la relación no funcione.

Si quiere emprender porque se le dio la gana, y porque quiere ser autosuficiente, porque quiere ahorrar su plata, por si mijo sale mal hombre, que ahorre su plata.

No obstante, resaltó que hará todo lo posible para que su hijo tenga dos cualidades que son muy importantes para ella: la independencia y la autonomía financiera para que pueda aportar a su familia cuando tenga edad suficiente.

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¿Cómo reaccionaron los internautas frente a las expectativas de Aida Victoria Merlano sobre su hijo?

Los internautas respondieron rápidamente al video, y expresaron sus opiniones. Por un lado, algunos le recomendaron que dejara al niño crecer pues actualmente tiene tan solo 11 meses.

Por otro lado, algunos usuarios le indicaron que estaban de acuerdo con la formación que Aida Victoria Merlando pensaba darle a su hijo y hasta expresaron que les gustaría tenerla como suegra.

Además, otros usuarios indicaron que les gustaría que el hombre que causó la polémica por la triple hamburguesa viera el video de Aida Victoria Merlano.