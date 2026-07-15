Yina Calderón destapó quién terminó pagando la millonaria cuenta tras el evento de Alexa Torrex

Yina Calderón causó revuelo luego de revelar quién pagó la cuenta en el evento que realizó el pasado fin de semana Alexa Torrex en Medellín.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el evento de Alexa Torrex?

Alexa Torrex reunió a varios creadores de contenido y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en el reciente lanzamiento de su canción 'Migajeras', en el que se vivieron varios momentos que llamaron la atención.

En el evento también estuvo Tebi Bernal acompañándola, lo que, por supuesto, generó revuelo por todo lo que pasó entre ellos tras la final del reality.

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Asimismo, al evento asistieron Yina Calderón y Manuela Gómez. Como bien se conoce, no tienen una buena relación; sin embargo, coincidieron y compartieron durante el lanzamiento de Alexa.

Yina Calderón reveló quién pagó la millonaria cuenta del evento de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Otro tema que causó revuelo fue, al parecer, la persona que acompañó a Manuela Gómez en el evento y con quien la están relacionando sentimentalmente, y ella está en medio de la polémica luego de que su expareja y padre de su hija le entregara un anillo de compromiso en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, tras el evento se generó una nueva polémica sobre quién pagó la cuenta. Según contó Yina Calderón en una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, contó como ocurrieron las cosas.

¿Quién pagó la cuenta del evento de Alexa Torrex, según Yina Calderón?

La empresaria de fajas reveló que, en la primera discoteca, cada uno tenía su cuenta por separado. "Cada uno tenía su cuenta y yo pagué como seis botellas de licor que me tomé", aseguró.

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En el mismo live, uno de sus amigos afirmó que Sara Uribe y Manuela Gómez estaban en otra mesa. "Saludaron y ya", comentó.

Yina Calderón reveló quién pagó la millonaria cuenta del evento de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Mientras que Yina Calderón confirmó que, en el segundo lugar al que fueron, ella había llamado a Manuela Gómez y a Yuly para que pagaran entre las tres.

"Porque los hombres...", dijo mientras hacía un gesto con su voz dando a entender que eran tacaños.