Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón destapó quién terminó pagando la millonaria cuenta tras el evento de Alexa Torrex

Yina Calderón reveló quién terminó pagando la cuenta del evento de Alexa Torrex en Medellín tras polémica.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La inesperada confesión de Yina Calderón sobre quién asumió la cuenta del evento de Alexa Torrex
Yina Calderón reveló quién pagó la millonaria cuenta del evento de Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón causó revuelo luego de revelar quién pagó la cuenta en el evento que realizó el pasado fin de semana Alexa Torrex en Medellín.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el evento de Alexa Torrex?

Alexa Torrex reunió a varios creadores de contenido y exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en el reciente lanzamiento de su canción 'Migajeras', en el que se vivieron varios momentos que llamaron la atención.

En el evento también estuvo Tebi Bernal acompañándola, lo que, por supuesto, generó revuelo por todo lo que pasó entre ellos tras la final del reality.

Artículos relacionados

Asimismo, al evento asistieron Yina Calderón y Manuela Gómez. Como bien se conoce, no tienen una buena relación; sin embargo, coincidieron y compartieron durante el lanzamiento de Alexa.

La inesperada confesión de Yina Calderón sobre quién asumió la cuenta del evento de Alexa Torrex
Yina Calderón reveló quién pagó la millonaria cuenta del evento de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Otro tema que causó revuelo fue, al parecer, la persona que acompañó a Manuela Gómez en el evento y con quien la están relacionando sentimentalmente, y ella está en medio de la polémica luego de que su expareja y padre de su hija le entregara un anillo de compromiso en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, tras el evento se generó una nueva polémica sobre quién pagó la cuenta. Según contó Yina Calderón en una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, contó como ocurrieron las cosas.

¿Quién pagó la cuenta del evento de Alexa Torrex, según Yina Calderón?

La empresaria de fajas reveló que, en la primera discoteca, cada uno tenía su cuenta por separado. "Cada uno tenía su cuenta y yo pagué como seis botellas de licor que me tomé", aseguró.

Artículos relacionados

En el mismo live, uno de sus amigos afirmó que Sara Uribe y Manuela Gómez estaban en otra mesa. "Saludaron y ya", comentó.

La inesperada confesión de Yina Calderón sobre quién asumió la cuenta del evento de Alexa Torrex
Yina Calderón reveló quién pagó la millonaria cuenta del evento de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Mientras que Yina Calderón confirmó que, en el segundo lugar al que fueron, ella había llamado a Manuela Gómez y a Yuly para que pagaran entre las tres.

"Porque los hombres...", dijo mientras hacía un gesto con su voz dando a entender que eran tacaños.

"La cuenta era como de cuatro millones y punta", relató Yina Calderón y luego contó que el hermano de Sara Uribe se acercó y les dijo: "Tranquilas, yo pago toda la cuenta".

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero lanzó indirecta a Tebi Bernal y Alexa Torrex. Influencers

Alejandra Salguero lanzó fuerte indirecta tras reencuentro de Tebi y Alexa en Medellín, ¿qué dijo?

Alejandra Salguero reapareció con mensaje de Luisa Fernanda W y desató rumores sobre Tebi Bernal.

Isabella Ladera rompió el silencio y explicó por qué no expone a sus hijos en redes Isabella Ladera

Isabella Ladera contó por qué ya no quiere mostrar a sus hijos en redes

Isabella Ladera reveló la verdadera razón por la que no quiere exponer a sus hijos en redes tras polémica con su ex, Isander.

Alejandro Estrada celebró la participación de Emiro en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Alejandro Estrada celebró la participación de Emiro en MasterChef Celebrity Colombia: "Te veré"

Alejandro Estrada llamó la atención al opinar sobre la participación de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia.

Lo más superlike

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de famoso cantante tras graves complicaciones de salud.

Dibu Martínez en Qatar 2022. Mundial de fútbol

Captan a arquero de Argentina haciendo misterioso ritual antes del partido | VIDEO

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"