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Así reaccionó el DT de Inglaterra al saber que Argentina usará la camiseta azul en semifinales

Thomas Tuchel reaccionó al enterarse que Argentina usará la camiseta azul ante Inglaterra en semifinales del Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Thomas Tuchel habló de la camiseta azul de Argentina y lanzó curiosa reacción antes de la semifinal
Thomas Tuchel reaccionó a la superstición de Argentina con la camiseta azul. (Foto: AFP)

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 dejó un curioso momento luego de que el DT Thomas Tuchel reaccionará al saber que Argentina jugará con la camiseta azul.

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¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre la camiseta azul de Argentina?

Thomas Tuchel, entrenador del conjunto inglés, generó risas cuando fue consultado por la decisión de la selección argentina de disputar el compromiso con su tradicional camiseta azul.

En la rueda de prensa, el entrenador alemán sorprendió al admitir que desconocía cuál sería la indumentaria que utilizarían ambos equipos en el partido.

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Entre risas, respondió: "Le hablás a la única persona que no sabe hasta el calentamiento de mañana de qué color jugamos. Pero... ¿Argentina juega de azul? ¿Y nosotros jugamos de blanco?".

Thomas Tuchel habló de la camiseta azul de Argentina y lanzó curiosa reacción antes de la semifinal
Thomas Tuchel reaccionó a la superstición de Argentina con la camiseta azul. (Foto: AFP)

Y luego de conocer la información, Tuchel preguntó si la decisión de Argentina tenía alguna relación con una superstición.

“¿Y eso es porque es una camiseta de la suerte de Argentina, o simplemente la eligieron así? Yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera alguna superstición relacionada con eso, también lo habría hecho”, comentó.

El entrenador también contó que, aunque no conocía ese detalle, él tiene algunas rutinas antes de cada partido. Incluso comentó que muchas personas podrían considerarlas supersticiones, pero que hacen parte de la forma en la que se prepara para cada compromiso.

¿Qué respondió Lionel Scaloni sobre la camiseta azul de Argentina?

Tuchel también habló sobre Lionel Messi y reconoció el gran momento que atraviesa el capitán argentino en el Mundial: “No tengo palabras para hablar del torneo que está haciendo”.

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Como bien se conoce la camiseta azul de Argentina acompañó a esta selección en dos victorias históricas frente a Inglaterra durante los Mundiales de México 1986 y Francia 1998.

mhoni sobre argentina y messi en el mundial 2026

Minutos después, el seleccionador argentino Lionel Scaloni también fue consultado sobre el tema y respondió con humor.

“No, no sé. Yo no pedí jugar con la azul, por las dudas. No sé quién fue, pero a lo mejor es una traición, no sé. Y si Thomas no tuvo problema, perfecto”, expresó el DT de Argentina, Lionel Scaloni.

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