Erling Haaland causó revuelo por el mapache disecado que compró tras el Mundial: este es su precio

El jugador de la Selección de Noruega, Erling Haaland, volvió a dar de qué hablar y esta vez fue por el llamativo recuerdo que se llevó tras su participación en el Mundial 2026.

Artículos relacionados Viral ¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio

El delantero apareció sosteniendo un mapache disecado que se trata de una pieza decorativa que compró durante su paso por Dallas, Texas, y cuyo precio ha llamado la atención.

¿Por qué Erling Haaland apareció con un mapache disecado?

Como bien se conoce, Noruega quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final.

El compromiso estuvo marcado por un gol anulado mediante el VAR por una falta previa y por la salida de Haaland al minuto 105, luego de pedir el cambio debido al desgaste físico provocado por las altas temperaturas y la humedad que se registraron durante el partido en Miami.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

Pese a la eliminación, el delantero cerró con una destacada actuación en el campeonato más importante del mundo.

Revelan el precio del mapache disecado que compró Erling Haaland

Haaland anotó siete goles en cinco partidos y registró 14 remates al arco en 465 minutos disputados, pese a que Noruega había regresado después de 28 años de ausencia a una copa del Mundo.

Además, la selección consiguió por primera vez en su historia avanzar hasta los cuartos de final en un Mundial.

Días después de regresar a su país, el futbolista volvió a ser noticia al aparecer con el llamado Mapache Whisky, una figura decorativa adquirida en Wild Bill’s Western Store, una reconocida tienda ubicada en Dallas.

El objeto representa a un mapache vestido con indumentaria vaquera y sosteniendo una botella de whisky en una de sus manos.

¿Cuánto cuesta el mapache que compró Erling Haaland?

El valor de esta figura decorativa se convirtió en uno de los detalles que más sorprendió a los seguidores del futbolista.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién gana Francia vs. España? La IA lanzó su predicción para la semifinal del Mundial

De acuerdo con la información disponible en el sitio web de Wild Bill’s Western Store, el Mapache Whisky tiene un precio regular de 750 dólares.

Revelan el precio del mapache disecado que compró Erling Haaland

La visita de Erling Haaland a la tienda no estuvo relacionada únicamente con esta figura.

Según la información publicada por el propio establecimiento, el delantero también se llevó una camiseta de "Y’all Can Kiss My Dallas" de 25 dólares.