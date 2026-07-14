Lamine Yamal cumplió sus diecinueve años en pleno Mundial 2026. El extremo derecho celebró su cumpleaños con sus compañeros de equipo y recibió varios mensajes de festejo por parte de su familia y amigos más cercanos.

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Lamine Yamal es uno de los jugadores más jóvenes que fue convocado al Mundial 2026 (Foto por AFP).

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¿Cómo celebró su cumpleaños Lamine Yamal?

Lamine Yamal cumplió años en pleno Mundial y es considerado uno de los jugadores más jóvenes que ha sido convocado al torneo internacional. El español celebró su día junto a sus compañeros de equipo quienes lo sorprendieron con un pastel y le cantaron el feliz cumpleaños. Luego varios de sus compañeros le dedicaron unas palabras de agradecimiento y compartieron un momento especial.

En un video publicado por la Real Federación Española de Fútbol, se logra evidenciar cuando el jugador Pedri Gonzáles le lleva el pastel a Lamine Yamal, y él no puede evitar ocultar su sorpresa y sonríe.

El festejo se realizó en una concentración previa al partido entre Francia y España.

Lamine Yamal reveló su ambicioso deseo de cumpleaños (Foto por AFP).

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¿Cuál fue el deseo que pidió Lamine Yamal?

En el video en el que se grabó el momento en el que Lamine Yamal fue sorprendido por sus compañeros, el extremo derecho confesó que su deseo al soplar las velas fue vencer a Francia en el próximo partido.

Mi deseo obviamente es ganar a Francia, que estemos juntos hasta el diecinueve y vamos por ellos.

Otro de los festejados del equipo español fue Víctor Muñoz quien cumplió 23 años y también fue homenajeado por sus compañeros. España se enfrentará contra Francia el 14 de julio a las 2 p.m. en el estadio Dallas en Arlington, Texas y ambos equipos se disputan el puesto para pasar a la siguiente etapa en el Mundial 2026.

¿Quién felicitó a Lamine Yamal en su cumpleaños?

Además de sus compañeros de equipo, Lamine Yamal también fue felicitado por su pareja la reconocida influenciadora: Inés García.

La creadora de contenido felicitó al jugador con una publicación en sus historias de Instagram donde se encuentran los dos juntos en una fotografía en medio de una cancha de fútbol y escribió la siguiente frase:

Feliz día, te quiero

Lamine Yamal también sorprendió a sus seguidores al publicar un carrusel de fotografías, en su cumpleaños, junto a Inés García donde aparecen juntos en las gradas, en restaurantes y en el campo de fútbol.

¿Qué pasa si España derrota a Francia?

En caso de derrotar a Francia, España clasificaría a la final que se disputará el 19 de julio y se enfrentará con el ganador entre el partido de Argentina e Inglaterra.