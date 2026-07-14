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Colombiana viral por su parecido a Haaland es comparada con él en la calle

La creadora de contenido que ganó popularidad por su parecido a Haaland vuelve a causar revuelo en redes por su comparación con él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Colombiana viral por su parecido con Haaland ya es confundida con él
Colombiana idéntica a Haaland fue comparada con él en plena calle. (AFP/ Jonathan Nackstrand - Foto/ Freepik)

En medio de la Copa Mundial FIFA 2026, uno de los jugadores que ganó mucha visibilidad en todo el mundo fue Erling Haaland, a él lo conocían los aficionados al futbol, pero ahora, su fanaticada está en todas partes.

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Pues es considerado el mejor amigo de las mujeres, quienes generaron cierto interés por él, ya que es comparado con un vikingo por sus 1.95 de estatura y por su apariencia ruda, aunque ha demostrado que no solo se ve así, porque se ha mostrado bastante noble y tímido.

Desde que el noruego se volvió tendencia en las redes, han salido mujeres del mundo muy parecidas a él o que han sido comparadas con su apariencia y Colombia tiene a su representante; se trata de una joven creadora de contenido.

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Luego de que los seguidores la descubrieran como alguien parecido a Haaland, ella ha hecho contenido hablando del tema y también presume que sí se parecen; de hecho, recientemente publicó un video que causó furor.

¿Cuál es el video de la Haaland colombiana con el que está causando reacciones por su parecido al noruego?

La creadora de contenido ha sacado ventaja de que en sus comentarios la llenan de mensajes sobre su parecido a Erling Haaland, de hecho, lo ha usado a su favor, ya que ella misma ha presumido su comparación.

Colombiana que se parece a Haaland llamó la atención en la calle
Colombiana viral por su parecido con Haaland ya es confundida con él. (AFP/ Ina Fassbender)

Ana María ha publicado varios clips en donde habla del tema y en donde, además, ella hace la similitud que tiene con el noruego, pero, recientemente apareció en un video actuado en donde sueña que el Haaland y que las personas creen que ella es él, hasta hacen el saludo vikingo.

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¿La Haaland colombiana que ha dicho sobre parecerse al futbolista noruego?

Ana María, la colombiana que tiene similitud a Haaland, publicó un video en donde dijo que en sus redes está el chiste interno que se parece a él y mencionó que, ha interiorizado tanto ese parecido que soñó siendo él.

Colombiana idéntica a Haaland fue comparada con él en plena calle
Colombiana que se parece a Haaland llamó la atención en la calle. (AFP/ Justin Casterline)

La creadora de contenido explicó que, en sus sueños, jugaba siendo el noruego en el Mundial y que, en un partido contra Argentina, Messi anotó un gol; su sueño se hizo casi realidad porque Noruega quedó eliminado del Mundial en contra de Inglaterra.

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