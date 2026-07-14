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Nuevo sismo sacude a Colombia este martes 14 de julio: ¿en qué zonas se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos nuevos sismos que sacudieron al país en pocos minutos, este martes 14 de julio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia
Colombia volvió a temblar este martes. (Foto/ Freepik)

Esta mitad de mes inició en Colombia con nuevos temblores que se han registrado en las últimas horas, pues el Servicio Geológico Colombiano ha reportado los eventos sísmicos que han sacudido al país y así mismo, los que se han registrado en vecinos países.

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En Colombia, los ciudadanos están alertas tras el doble terremoto que se sintió en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, el que incluso, alcanzó a sacudir a los cafeteros; sin embargo, en ese país se generó una desafortunada tragedia.

Por ahora, tras 20 días del momento que dejó a Venezuela con una profunda tristeza, ellos todavía presentan una emergencia y por eso, Latinoamérica entera está ayudando enviando donaciones para poder suplir las necesidades que la tragedia ocasionó.

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En cuanto a Colombia, se han presentado varias replicas a lo largo de estos días, unas con más magnitud que otras, pero hasta el momento, no se ha reportado ninguna emergencia.

¿De cuánto fue el sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este martes 14 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano reportó en la madrugada de este martes un nuevo evento sísmico que sacudió al país a las 2:17 am con una magnitud de 3.2, profundidad de 147 km y su epicentro fue en Los Santos, Santander.

Tembló otra vez en Colombia
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia. (Foto/ Freepik)

Así mismo, en menos de una hora, en Cucunubá, Cundinamarca también fue epicentro de un temblor sobre la 1:53 am y su magnitud fue de 3.2, con una profundidad de 144 km.

De acuerdo con opiniones de algunos ciudadanos, estos temblores se alcanzaron a sentir en otras zonas del país, e incluso, alguien comentó que en Venezuela se sintió.

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¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano reporta eventos sísmicos en el país diariamente y la mayoría de ellos su epicentro es en Los Santos, Santander, por lo que los ciudadanos se preguntan por qué esto ocurre de manera tan continua.

Colombia volvió a temblar este martes
Tembló otra vez en Colombia. (Foto/ Freepik)

Según la entidad, ellos ya han mencionado en sus redes que esta zona del país hay un nido sísmico, lo que significa que hay una concentración sísmica de manera continua.

Así mismo, reveló hace algunos meses que de estas hay tres en el mundo, aquí en Colombia, otra en Romania y la última en Afganistán.

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