En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales porque se registró una nueva alerta de sismo en varias partes del país.

Por el momento, los internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las distintas plataformas digitales, por una reciente alerta que compartió el Servicio Geológico Colombiano a través de las distintas plataformas.

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¿En qué regiones de Colombia tembló este domingo 12 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano, compartió en horas de la mañana de este domingo 12 de julio, que se presentó un temblor en ciertas zonas del país.

El Servicio Geológico Colombiano registró una nueva alerta de sismo. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido a través de la página de X, anteriormente conocida como Twitter, del Servicio Geológico colombiano en el que anunciaron las siguientes palabras:

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 08:14 hora local Magnitud 2.8, Profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia”, anunció el Servicio Geológico Colombiano,

Con respecto al reciente comunicado que compartió el Servicio Geológico Colombiano, muchos internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de la página digital de X, que el sismo no solo lo sintieron en regiones aledañas del Meta, sino también, en Neiva y Villavicencio.

También, se registró otra eventualidad sísmica el pasado 11 de julio, en Neiva, Huila, el cual tuvo una magnitud de 3.0.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de sismos?

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Desde que ocurrió el doble sísmico en Venezuela el pasado 24 de junio, en el que se reportó un alto porcentaje de personas fallecidas, heridas y desaparecidas, los expertos en sismos, han generado una gran variedad de opiniones al respecto.

Esto se debe tener en cuenta en caso de eventualidades sísmicas. | Foto: Freepik

Por esta razón, no solo la Inteligencia Artificial, sino también, el Servicio Geológico Colombiano, ha compartido ciertas medidas de recomendación que se deben tener en cuenta en caso de eventos sísmicos: