Haaland rompió el silencio tras la eliminación de Noruega del Mundial: "Gracias"

Si hablamos de uno de los jugadores que conquistó todos los corazones de las personas en el Mundial 2026 tenemos que hablar del noruego Erling Braut Haaland, quien se despidió de la competencia el 11 de julio tras quedar eliminado.

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¿Qué dijo Erling Braut Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial?

El espigado delantero noruego fue la sensación durante la Copa del Mundo por su característico físico y también por su gran talento para marcar goles.

Además, su selección enamoró a todos con sus tradiciones vikingas y las coreografías que hacían sus jugadores e hinchas en los estadios.

Por eso, la eliminación de Noruega del Mundial no pasó por desapercibido y los elogios no han mermado en redes sociales.

Precisamente, Erling Braut Haaland, el jugador sensación decidió romper el silencio en las últimas horas a través de sus redes sociales sobre lo que fue para él esta gran experiencia en el Mundial 2026.

Erling Haaland se pronunció tras eliminación del Mundial. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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¿Cuál fue el emotivo mensaje de Erling Braut Haaland tras la eliminación del Mundial 2026?

Erling Haaland compartió un carrusel de fotografías en donde recopiló varios de sus mejores momentos en lo que fue su primera Copa del Mundo.

El delantero noruego se mostró orgulloso por haber hecho historia junto a sus compañeros en llevar por primera vez a unos cuartos de final a Noruega.

Además, el delantero del Manchester City les envió un mensaje de agradecimiento a todos las personas de otros países que los apoyaron y se volvieron hinchas de Noruega, asegurando que se habían sentido demasiado felices y especiales.

Ha sido una gran pelea, gracias por hacerlo tan especial.



Como era de esperarse estas emotivas palabras de Haaland han despertado múltiples reacciones en redes en donde miles de fanáticos le han enviado mensajes de elogios y aplausos al jugador noruego y a sus compañeros.

Sin duda alguna, Noruega y Haaland conquistaron al mundo entero con su cultura y tradiciones en la Copa del Mundo 2026.