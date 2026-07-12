Dávinson Sánchez se pronunció tras eliminación de Colombia del Mundial: "Un final doloroso"

Dávinson Sánchez decidió pronunciarse en las últimas horas luego de la dolorosa eliminación de Colombia del Mundial 2026 el pasado 7 de julio.

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¿Cuál fue el mensaje de Dávinson Sánchez tras la eliminación de Colombia del Mundial?

Dávinson Sánchez fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de aportar solidez en la última línea, asumió un papel de liderazgo dentro del grupo y fue una de las voces más importantes del plantel tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Sin embargo, su gran torneo se vio eclipsado para muchos por el penalti fallado contra Suiza que sumó a la eliminación del combinado nacional.

Días después de la eliminación de la Tricolor frente a Suiza en los octavos de final, el zaguero central se pronunció a través de sus redes sociales sobre su sentir al quedarse fuera del Mundial.

Las desgarradoras imágenes de Dávinson Sánchez tras el penal que eliminó a Colombia del Mundial (Foto Omar Vega / AFP)

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¿Qué dijo Dávinson Sánchez sobre la eliminación de Colombia del Mundial?

Cinco días después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, Dávinson Sánchez rompió el silencio con un estremecedor y emotivo mensaje en sus redes sociales.

El defensor de la Selección expresó el dolor por la despedida del torneo, agradeció el apoyo incondicional de los aficionados y dejó una promesa que ilusiona a la hinchada: "Volveremos". La publicación también llamó la atención porque el jugador decidió desactivar los comentarios.

Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país. Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla. Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos.



Dávinson optó por bloquear los comentarios de la publicación para evitar así recibir mensajes inoportunos y ofensivos por lo que significó para muchos hinchas un nuevo fracaso en la tricolor.