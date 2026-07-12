Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dávinson Sánchez se pronunció tras eliminación de Colombia del Mundial: "Un final doloroso"

Días después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026, Dávinson Sánchez hizo estremecedora confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dávinson Sánchez se pronunció tras eliminación de Colombia
Dávinson Sánchez habló tras eliminación de Colombia. (AFP: Omar Vega y AFP: Juan Mabromata)

Dávinson Sánchez decidió pronunciarse en las últimas horas luego de la dolorosa eliminación de Colombia del Mundial 2026 el pasado 7 de julio.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Dávinson Sánchez tras la eliminación de Colombia del Mundial?

Dávinson Sánchez fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de aportar solidez en la última línea, asumió un papel de liderazgo dentro del grupo y fue una de las voces más importantes del plantel tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Sin embargo, su gran torneo se vio eclipsado para muchos por el penalti fallado contra Suiza que sumó a la eliminación del combinado nacional.

Días después de la eliminación de la Tricolor frente a Suiza en los octavos de final, el zaguero central se pronunció a través de sus redes sociales sobre su sentir al quedarse fuera del Mundial.

Se hizo viral la reacción de Dávinson Sánchez tras el penal que cambió el destino de Colombia
Las desgarradoras imágenes de Dávinson Sánchez tras el penal que eliminó a Colombia del Mundial (Foto Omar Vega / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Dávinson Sánchez sobre la eliminación de Colombia del Mundial?

Cinco días después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, Dávinson Sánchez rompió el silencio con un estremecedor y emotivo mensaje en sus redes sociales.

El defensor de la Selección expresó el dolor por la despedida del torneo, agradeció el apoyo incondicional de los aficionados y dejó una promesa que ilusiona a la hinchada: "Volveremos". La publicación también llamó la atención porque el jugador decidió desactivar los comentarios.

Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país. Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla. Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos.


Dávinson optó por bloquear los comentarios de la publicación para evitar así recibir mensajes inoportunos y ofensivos por lo que significó para muchos hinchas un nuevo fracaso en la tricolor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de James Rodríguez conmueve con felicitación de cumpleaños James Rodríguez

Hijo de James Rodríguez conmueve las redes con tierna sorpresa de cumpleaños al jugador

Samuel Rodríguez enternece las redes con emotivo mensaje para James Rodríguez en su día de cumpleaños.

Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál? Juanda Caribe

Sheila Gándara le enviaría una nueva indirecta a Juanda Caribe en sus redes: ¿cuál?

Sheila Gándara se pronunció de manera inesperada en sus redes en medio de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

¿Cómo reaccionó Lucca, hijo de Laura Tobón durante la ecografía de su hermanito? Laura Tobón

Lucca, hijo de Laura Tobón conmovió con su reacción durante la ecografía de su hermanito

Lucca enamoró a los internautas con su faceta más protectora y amorosa de hermano mayor.

Lo más superlike

Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo? Talento internacional

Esposa del futbolista que falleció y estuvo en el Mundial 2026 escribió dolorosa carta: ¿qué dijo?

La esposa del reconocido futbolista del equipo de Sudáfrica que falleció escribió desgarradora carta tras su muerte.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada