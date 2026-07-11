Mundial 2026: los memes y reacciones que dejó el partido Argentina vs. Suiza

Los cuartos de final del Mundial 2026 culminaron con un gran partido entre Argentina y Suiza, quienes buscaban un cupo a las semifinales contra Inglaterra.

Artículos relacionados Selección Colombia Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz ante Suiza: así se vio desde la perspectiva del jugador

¿Qué pasó en el Argentina vs. Suiza en la Copa del Mundo 2026?

Argentina y Suiza protagonizaron un intenso partido en los cuartos de final del Mundial 2026 en el que quedaron 1-1 en los 90 minutos, forzando así un tiempo extra.

La 'albiceleste' mantuvo el control del partido hasta el minuto 67 en el que Suiza de manera sorpresa bajo los pies de Dan Ndoye logró empatar el encuentro.

Sin embargo, al minuto 72 el árbitro expulsó al suizo Breel Embolo tras una dura entrada, lo que puso el partido a favor de los argentinos, quienes intentaron ganarlo en el tiempo reglamentario.

Los suizos lograron llevar el partido al alargue en donde aguantaron con 10 hombres a los argentinos, una resistencia que no cumplió su objetivo de los penales ya que la albiceleste logró un 2-1 al minuto 112 y el 3-1 sobre los minutos finales del segundo tiempo complementario, lo cual les dio la clasificación a las semifinales del Mundial.

Artículos relacionados Isabella Ladera ¡Nació el hijo de Isabella Ladera! La influenciadora reveló el rostro del bebé

¿Qué reacciones dejó la clasificación de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026?

Fuera de la cancha fueron los memes los que se llevaron el protagonismo. Los aficionados no dejaron pasar la oportunidad para recordar la eliminación de Colombia y convertirla en tendencia.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al partido entre Argentina y Suiza. Entre memes, burlas y comparaciones con la Selección Colombia, sin embargo, la entrega del equipo europeo sorprendió a más de uno.

Asimismo, muchos cuestionaron la expulsión del jugador suizo, ya que esta acción para muchos favoreció a los argentinos.

No obstante, la agónica victoria de Argentina sobre el final del tiempo complementario también fue centro de aplausos, ya que siguen soñando con volver a levantar una Copa del Mundo tras cuatro años luego de su conquista en Qatar 2022.