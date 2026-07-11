Isabella Ladera habló por primera vez sobre el nacimiento de su bebé: no fue en un hospital

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera compartió por primera vez detalles sobre el nacimiento de su bebé con Hugo García y reveló cómo vivió ese momento, una experiencia que hasta ahora había mantenido en privado y que despertó el interés de sus seguidores.

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¿Cómo fue el nacimiento del bebé de Isabella Ladera con Hugo García?

En la noche de este sábado 11 de julio Isabella Ladera sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que tras nueve meses de espera su bebé había nacido. La noticia, que fue revelada inicialmente por medio de las redes sociales de su pareja sentimental Hugo García emocionó en gran medida, especialmente porque sus fans sentían que ya llevaba mucho tiempo en gestación.

Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo. (AFP: Ivan Apfel)

En la publicación, la creadora de contenido enseñó que optó por tener un parto en el agua, al parecer, dentro de su propio hogar. Pues en las instantáneas publicadas en redes sociales se le aprecia dentro de una piscina inflable llena de agua mientras sostiene a su bebé sobre su pecho, aún con el cordón umbilical conectado.

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¿Qué dijo Isabella Ladera tras el nacimiento de su bebé?

Isabella Ladera acompañó las primeras imágenes junto a su hijo Koa con un mensaje en el que compartió cómo vivió el nacimiento del bebé y la reflexión que le dejó esa experiencia.

Isabella Ladera respondió si ya nació su segundo hijo. (Fotos: AFP y Freepik)

En la publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido describió el parto como un proceso que le permitió confiar en el curso natural de la vida. Además, explicó que aprendió a entregarse al momento sin perder la fortaleza para afrontar el nacimiento de su hijo.

La influencer también aseguró que este momento la ayudó a comprender que el cuerpo tiene la capacidad de transformar el dolor en vida.

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"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida”

El mensaje concluyó con una emotiva dedicatoria a su bebé, a quien nombraron Koa: "Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.