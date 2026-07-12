Isabella Ladera y su pareja Hugo García anunciaron en la tarde del 11 de julio la llega de su primer hijo juntos, Koa.

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¿Cómo luce Isabella Ladera tras el nacimiento de su hijo Koa?

La influenciadora venezolana publicó un video en sus redes sociales en el que mostró cómo luce su cuerpo tras el parto y habló con total naturalidad sobre los cambios físicos que experimenta en esta nueva etapa.

"Así me veo, hermanas", comentó Isabella mientras se grababa frente al espejo. En las imágenes se observa que su abdomen aún permanece inflamado, un proceso completamente normal después del nacimiento de un bebé.

Lejos de ocultarlo, la creadora de contenido decidió compartir ese momento con sus seguidores, quienes destacaron la tranquilidad con la que ha documentado su maternidad.

¿Cómo anunció Isabella Ladera el nacimiento de su hijo Koa?

Isabella y Hugo anunciaron la llegada de su hijo con unas fotografías tomadas en la sala de parto, donde ambos aparecen sosteniendo al recién nacido y compartiendo los primeros instantes como familia.

En las imágenes también quedó al descubierto parte del rostro del pequeño Koa, a quien solo le tapó el rostro con emojis.

La influenciadora tras el nacimiento de su hijo ha estado interactuando con sus seguidores, contándoles detalles al respecto, en medio de esta dinámica les confesó que fue bastante complejo el tema del parto, pero fue más el amor por su hijo que el dol*r.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, agregó Isabella Ladera en la descripción de la publicación.