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¡Nació el hijo de Isabella Ladera! La influenciadora reveló el rostro del bebé

Isabella Ladera compartió emotivas fotos del parto junto a Hugo García y conmovieron a sus fans.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nació el hijo de Isabella Ladera
Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo. (AFP: Ivan Apfel)

La influenciadora Isabella Ladera y su pareja Hugo García revelaron en las últimas horas el nacimiento de su primer hijo juntos.

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¿Cómo anunciaron Isabella Ladera y Hugo García el nacimiento de su hijo Koa?

La espera terminó para Isabella Ladera y Hugo García. La pareja confirmó este sábado el nacimiento de Koa, el bebé que esperaban y cuya llegada fue celebrada por millones de seguidores en redes sociales.

El anuncio estuvo acompañado por una serie de fotografías tomadas en la sala de parto, donde ambos aparecen sosteniendo al recién nacido y compartiendo los primeros instantes como familia.

En las imágenes también quedó al descubierto, por primera vez, el rostro del pequeño Koa, quien rápidamente se robó los elogios de los internautas.

Isabella Ladera y Hugo García compartieron unas fotografías del parto para anunciar la llegada de su hijo Koa, el segundo de Isabella

bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26


Koa es el primer hijo de Hugo García y el segundo de Isabella Ladera, quien ya es madre de Mía. Durante todo el embarazo, la influenciadora compartió con su comunidad algunos de los momentos más importantes de esta nueva experiencia, desde el anuncio de la gestación hasta la cuenta regresiva para el nacimiento del bebé.

¿Qué significa Koa, el nombre del hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fue el nombre que eligieron para el recién nacido. La pareja decidió llamarlo Koa, un nombre poco común que ha ganado popularidad en diferentes países por su origen y el significado que representa.

Koa proviene del idioma hawaiano y significa "guerrero" o "valiente", por lo que suele asociarse con la fortaleza, el coraje y la determinación.

Además, en la cultura hawaiana también hace referencia a un árbol nativo de gran importancia, considerado un símbolo de resistencia y nobleza, características que han convertido este nombre en una elección cada vez más frecuente entre padres que buscan un significado especial para sus hijos.

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