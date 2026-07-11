Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, se dio una segunda oportunidad en el amor

Tras su ruptura con Alexa Torrex, Jhorman Toloza decidió abrir nuevamente las puertas al amor y confirmó que estaría pensando en darse una segunda oportunidad sentimental. El creador de contenido compartió detalles de esta nueva etapa, dejando ver que atraviesa un momento diferente en su vida personal.

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¿Jhorman Toloza planea enamorarse nuevamente tras su ruptura con Alexa Torrex?

Semanas después de que su relación con Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, llegara a su fin, Jhorman Toloza volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez tras publicar un mensaje que despertó las especulaciones de sus seguidores sobre un posible nuevo romance.

Jhorman Toloza se pronunció contra Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

"Me estoy tragando otra vez, ¿será que esta sí es la indicada?", fue el mensaje que Jhorman escribió en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Aunque el creador de contenido no reveló la identidad de la persona a la que se refería, sus palabras fueron interpretadas como una señal de que decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Pues el influenciador también dejó ver que mantiene la esperanza de que esta nueva historia sentimental pueda convertirse en una relación realmente estable.

Hasta el momento, Jhorman Toloza no ha entregado más detalles sobre este nuevo capítulo de su vida sentimental, por lo que sus seguidores deberán estar atentos a conocer si próximamente presentará oficialmente a quien habría conquistado nuevamente su corazón.

¿Por qué terminó la relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

Vale la pena recordar que la relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex llegó a su fin luego de que la joven cantante se involucrara sentimentalmente con Tebi Bernal durante su paso por el reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia.

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Aunque la pareja se encontraba comprometida, la ruptura estuvo rodeada de polémica. Tras el final del programa, Jhorman Toloza fue señalado por un presunto comportamiento en la vivienda de la influenciadora que habría dejado daños en el inmueble, situación que aumentó la controversia en torno a su separación.