Los mejores memes que dejó la eliminación de Haaland y Noruega del Mundial 2026

Una de las selecciones sorpresa del Mundial 2026 se despidió en la jornada del 11 de julio tras perder 2-1 en el tiempo extra, una eliminación que dejó múltiples reacciones en redes.

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¿Qué reacciones dejó la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

La aventura de Noruega en el Mundial 2026 llegó a su fin este sábado luego de caer 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final.

El conjunto escandinavo, que había sido una de las grandes revelaciones del torneo gracias al liderazgo de Erling Haaland, no logró remontar el marcador y se despidió del sueño de conquistar su primera Copa del Mundo.

El pitazo final dejó escenas de desolación entre los futbolistas noruegos, especialmente en Haaland, quien fue captado con un evidente gesto de frustración mientras observaba los últimos minutos del encuentro desde el banco de suplentes.

Erling Braut Haaland se despidió del Mundial. (AFP: CHANDAN KHANNA )

¿Qué reacciones dejó la derrota de Noruega contra Inglaterra en el Mundial 2026?

La derrota 2-1 de Noruega frente a Inglaterra, que puso fin al sueño mundialista del conjunto escandinavo, desató una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos aficionados lamentaron la eliminación de una de las selecciones revelación del torneo, otros no tardaron en convertir a Erling Haaland en protagonista de decenas de memes.

La imagen del delantero sentado en el banco de suplentes, observando con evidente frustración los minutos finales del encuentro, fue una de las más compartidas en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Para muchos, esa escena resumió la impotencia de un equipo que estuvo muy cerca de alcanzar las semifinales del Mundial.