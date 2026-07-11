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Noruega fue eliminada del Mundial 2026 y provocó emotivas reacciones entre los famosos

La eliminación de Noruega del Mundial 2026 dejó reacciones entre famosos colombianos que respaldaron al equipo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada salida de Noruega del Mundial 2026 generó emotivas reacciones
La inesperada salida de Noruega del Mundial 2026 generó emotivas reacciones. (Foto Canal RCN | AFP: Justin Setterfield).

Tras quedar fuera del Mundial de fútbol 2026, la eliminación de Noruega generó tristeza entre sus seguidores y llamó la atención de varios famosos colombianos, quienes compartieron sus reacciones en redes sociales ante el resultado del equipo liderado por figuras como Erling Haaland al que habían puesto sus esperanzas para continuar disfrutando del torneo tras la eliminación de la Selección Colombia.

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Este sábado 11 de julio se llevó a cabo el encuentro entre Noruega e Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del Mundial de fútbol 2026, un partido que terminó con la eliminación del conjunto liderado por Erling Haaland y dejó a los ingleses como los clasificados a la siguiente fase del torneo.

Erling Braut Haaland eliminado del Mundial
Erling Braut Haaland se despidió del Mundial. (AFP: CHANDAN KHANNA )

Tras los 90 minutos reglamentarios y los 7 minutos de tiempo añadido, ambas selecciones igualaron 1-1 en el marcador, por lo que el ganador tuvo que definirse en la prórroga. Después de los dos tiempos extra de 15 minutos, Inglaterra logró imponerse 2-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras Noruega quedó fuera de la competencia.

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¿Qué famosos reaccionaron a la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

Tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026 a manos de Inglaterra, varios famosos colombianos compartieron su tristeza y sorpresa en redes sociales por la salida del equipo liderado por Erling Haaland, al que habían apoyado durante el torneo.

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Cintia Cossio, Salomón Bustamante y La Liendra fueron algunos de los que expresaron su reacción ante la despedida de los ‘vikingos’. Cada uno compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, sus opiniones al respecto.

Erling Haaland
Desempeño de Erling Haaland en el Mundial 2026 (Foto de AFP/Justin Setterfield)

Cintia Cossio manifestó: “No me vuelvo a ilusionar con ninguna selección. Bueno, aún me queda Francia”, mientras que Salomón Bustamante escribió: “Ni Colombia, ni Haaland, ¿con cuál equipo nos vamos?”. Por su parte, La Liendra expresó: “Chao Vikingos, eran mis favoritos”.

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