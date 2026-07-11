Así fue el conmovedor homenaje a Jayden Adams en el Inglaterra vs. Noruega

El mundo del fútbol está en shock tras revelarse el fallecimiento del futbolista de Sudáfrica Jayden Adams en las últimas horas.

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¿Cuál fue el homenaje que le rindieron a Jayden Adams en el Mundial 2026?

La muerte de Jayden Adams sigue causando conmoción en el fútbol mundial. Antes del inicio del partido entre Inglaterra y Noruega, el Mundial 2026 le rindió un emotivo homenaje al mediocampista sudafricano, fallecido a los 25 años.

Minutos antes de que rodara el balón en el duelo entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, jugadores, cuerpo arbitral y miles de aficionados guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, futbolista de la Selección de Sudáfrica cuyo fallecimiento fue confirmado este sábado.

El homenaje estuvo acompañado por imágenes del mediocampista en las pantallas del estadio, mientras los futbolistas permanecían en silencio y el público respondía con un cálido aplauso al finalizar el acto.

Adams, de 25 años, fue una de las figuras de Sudáfrica durante el Mundial 2026. Disputó los tres encuentros de la fase de grupos y ayudó a su selección a conseguir una histórica clasificación a los octavos de final, instancia en la que cayó frente a Canadá.

¿De qué murió Jayden Adams?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de su muerte. La noticia fue confirmada por la South African Football Players Union (SAFPU), que lamentó la pérdida de uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

Posteriormente, la FIFA, el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y varias figuras del fútbol internacional enviaron mensajes de condolencias a sus familiares y seres queridos.

El homenaje previo al Inglaterra vs. Noruega se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada mundialista y reflejó el impacto que dejó Jayden Adams dentro y fuera de las canchas, en un torneo donde su talento ayudó a escribir una de las páginas más importantes en la historia reciente del fútbol sudafricano.