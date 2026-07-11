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Luis Díaz sorprendió con su reacción a Richard Ríos tras la polémica con James Rodríguez, ¿qué dijo?

La reacción de Luis Díaz a Richard Ríos avivó los rumores sobre su distanciamiento con James Rodríguez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

Luego de la polémica que surgió por el supuesto distanciamiento entre James Rodríguez y Richard Ríos tras el Mundial 2026, una reacción de Luis Díazgeneró revuelo en redes sociales.

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¿Qué hizo Luis Díaz en la publicación de Richard Ríos tras polémica con James Rodríguez?

El volante de la Benfica compartió un emotivo mensaje tras la eliminación de Colombia en donde agradecía a la hinchada por acompañar al equipo en los encuentros que tuvo en medio del Mundial, pero muchos se enfocaron en los presuntos desacuerdos que tendrían James y Richard.

“Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales”.

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Fue parte del mensaje que compartió Richard Ríos, no obstante, varios de los futbolistas reaccionaron a la publicación como Juan Guillermo Cuadrado, Fredy Guarín y Luis Díaz.

Por su parte, Luis Díaz reaccionó a la publicación de su compañero de selección con un emoji de fuego y también le dio "me gusta". Más allá de ese gesto, muchos lo interpretaron como una muestra de apoyo a Richard Ríos en medio de la polémica que surgió con James Rodríguez.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y Richard Ríos que generó polémica?

Tras la eliminación de Colombia del Mundial se destapó que habría algunos desacuerdos entre ellos, especialmente entre James y Richard por un supuesto comentarios que habría hecho el jugador de Benfica.

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Según las versiones, Richard habría reclamado el papel de suplente que tuvo durante la participación de la Selección Colombia en el Mundial, lo que habría provocado una discusión entre ellos.

Y tras eso, los usuarios notaron que James Rodrríguez ya no seguía a Richard en redes, pero la reacción de Luis Díaz llamó la atención, pues según se conoce el jugador de Bayern tendría una buena relación con ambos.

Los comentarios en redes sociales apuntaron a que Luis Díaz habría tomado partido en medio de la discordia entre James y Richard.

 

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