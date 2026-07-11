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James Rodríguez habría tomado distancia de Richard Ríos tras el Mundial; esta fue la drástica decisión

James Rodríguez habría tomado distancia de Richard Ríos tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos y despertó rumores de su relación en la Selección Colombia
¿Por qué James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos? (Foto: AFP)

James Rodríguezdejó de seguir a Richard Ríos en su cuenta de Instagram.

El futbolista de la Selección Colombia, quien tiene más de 50 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, llamó la atención de los internautas luego de que notaran que entre las personas que sigue ya no aparece el nombre de Richard Ríos.

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¿Por qué James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos en Instagram?

No obstante, en la cuenta de Richard Ríos, quien supera los 5 millones de seguidores, el jugador sí continúa siguiendo a James Rodríguez.

La situación despertó comentarios, ya que en los últimos días han circulado varios rumores sobre el ambiente al interior de la Selección Colombia tras la eliminación del equipo del Mundial.

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Incluso, se ha dicho que después del partido contra Suiza algunos jugadores habrían tenido una fuerte discusión, además de presentarse desacuerdos con integrantes del cuerpo técnico.

James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos y despertó rumores de su relación en la Selección Colombia
¿Por qué James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos? (Foto: AFP)

Aunque se desconoce si entre James Rodríguez y Richard Ríos ocurrió alguna situación que generara tensión entre ambos. Lo cierto es que según se rumora habría existido algún comentario de Richard Ríos que no le habría gustado a James Rodríguez, razón por la que, según esas versiones, se habría generado un distanciamiento entre ellos.

¿Qué se ha dicho sobre el ambiente en la Selección Colombia tras el Mundial?

Aunque también se ha hablado de que la Selección Colombia no llegó en las mejores condiciones al partido frente a Suiza durante el Mundial.

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Para muchos, esto se debió a las largas distancias que tuvieron que recorrer los jugadores para cumplir con los partidos que tenían programados entre los tres países anfitriones.

Colombia acumuló un total de 17.400 kilómetros recorridos y más de 30 horas de viaje entre sedes, superando los registros de ediciones anteriores con sedes compartidas, como el Mundial de Corea-Japón 2002.

James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos y despertó rumores de su relación en la Selección Colombia
¿Por qué James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos? (Foto: AFP)

Sobre este tema también habló recientemente el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

"Por supuesto que no, no es bueno viajar. No solo el viaje, sino el cambio de husos horarios, el cambio de clima; jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad. Estamos un poco expuestos a esos cambios y sabíamos que iba a ser así", declaró el técnico.

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