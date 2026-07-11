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Vozinha volvió a ser viral por una imagen junto a su mamá que enterneció a miles, ¿qué pasó?

Una imagen de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, con su mamá volvió a ser viral tras el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Imagen creada con IA puso a Vozinha de nuevo en tendencia
Vozinha junto a su mamá tras el Mundial 2026. (Fotos: AFP)

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, volvió a dar de qué hablar luego de que comenzara a circular una imagen en la que aparece junto a su mamá.

El futbolista, que se hizo viral durante el Mundial de 2026 por diferentes razones, nuevamente captó la atención de los internautas por una fotografía que muchos aseguraron fue creada con inteligencia artificial.

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¿Por qué Vozinha volvió a ser tendencia tras el Mundial 2026?

Como se recuerda, el nombre de Vozinha empezó a hacerse viral durante el Mundial porque era el futbolista con menos seguidores en redes sociales.

Sin embargo, gracias a su participación con la selección de Cabo Verde, esa cifra cambió y comenzó a sumar millones de seguidores.

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Días después también se conoció la historia de su mamá, quien no había podido acompañarlo al Mundial porque no tenía visa ni contaba con los recursos económicos para viajar hasta Estados Unidos.

Arquero de Cabo Verde: Vozinha

Luego se dio a conocer que la FIFA hizo posible para que pudiera asistir al encuentro que Cabo Verde disputó frente a Uruguay, y sin duda las imágenes causaron furor al ver a la señora en la tribuna llorando.

Además, que la participación de Cabo Verde también quedó en la historia, ya que fue la primera vez que la selección logró clasificar a una Copa del Mundo, aunque terminó siendo eliminada por Argentina.

¿Qué muestra la imagen de Vozinha junto a su mamá?

Ahora comenzó a circular una imagen en la que supuestamente se observa al arquero junto a su mamá en el que supuestamente le habría regalado un carro de color negro. Detrás de ambos también aparece un gran letrero: “la mejor mamá del mundo”.

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Aunque la fotografía enterneció a muchos usuarios, varios internautas notaron algunos detalles que la imagen habría sido creada con inteligencia artificial y no corresponde a la realidad.

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano?

Más allá de la imagen de IA, la foto volvió a poner el nombre de Vozinha, pues después de la eliminación, Cabo Verde también despertó el interés de muchas personas que ahora quieren conocer este destino turístico.

La selección recibió un multitudinario recibimiento en su país tras finalizar su participación en el Mundial de 2026, donde cientos de personas salieron a las calles para acompañar a los jugadores.

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