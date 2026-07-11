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Así lucía Juanda Caribe durante su infancia; un detalle llamó la atención de los internautas

Juanda Caribe compartió un recuerdo de su niñez y desató una ola de comentarios entre quienes compararon sus cambios físico.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así lucía Juanda Caribe durante su infancia
Juanda Caribe enterneció al compartir un recuerdo de su infancia / (Foto de Canal RCN)

Juanda Caribe volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un recuerdo de su niñez. La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó múltiples comentarios entre quienes aseguraron que su apariencia conserva varios rasgos de aquella época.

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¿Cómo lucía Juanda Caribe durante su infancia?

A través de sus redes sociales, Juanda Caribe compartió una fotografía tomada durante su infancia que despertó la curiosidad de sus seguidores.

En la imagen aparece sonriendo mientras viste un sombrero, un traje blanco y varias pañoletas rojas alrededor del cuello y la cintura. Además, lleva un bolso colgado, un detalle que también fue comentado por algunos internautas.

Aunque se trata de una fotografía de hace varios años, muchos seguidores señalaron que es fácil reconocerlo por algunos rasgos de su rostro que, según comentaron, se mantienen con el paso del tiempo.

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Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar. En la sección de comentarios, varios internautas afirmaron que Juanda Caribe conserva una apariencia muy similar a la que tenía cuando era niño.

Otros usuarios destacaron la sonrisa con la que aparece en la fotografía y señalaron que esa expresión sigue siendo una de las características más reconocidas del influenciador.

¿Cuándo cumple años Juanda Caribe?

Juanda Caribe, conocido fuera de redes sociales como Juan David Muñoz, nació el 21 de abril. En 2026 celebró un nuevo cumpleaños mientras hacía parte de La casa de los famosos Colombia, donde compartió la fecha especial junto a los demás participantes del reality.

¿Cuántos años tiene Juanda Caribe?
Juanda Caribe ha compartido detalles de su vida en redes sociales / (Foto de Canal RCN)

Con el paso de los años se ha consolidado como creador de contenido en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana, publicaciones relacionadas con su trabajo y recuerdos personales, como ocurrió con esta fotografía de su infancia.

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La reciente imagen permitió que muchos de sus seguidores conocieran una faceta poco vista del influenciador y dio pie a que compararan su apariencia de niño con la actual.

Mientras algunos resaltaron los cambios propios del paso del tiempo, otros afirmaron que mantiene prácticamente los mismos rasgos que lo han acompañado desde pequeño.

Este tipo de publicaciones suele generar conversación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a los contenidos que comparte en sus perfiles y aprovechan este tipo de recuerdos para conocer un poco más sobre su historia.

¿Cuántos años tiene Juanda Caribe?
Los fans destacan el aspecto que Juanda Caribe tenía en su infancia / (Foto de Canal RCN)
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