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Gustavo Puerta y su pareja emocionaron al mostrar un nuevo momento de su embarazo; así luce

Gustavo Puerta y Valeria Valencia volvieron a captar la atención al compartir nuevos detalles sobre su embarazo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Gustavo Puerta y su pareja emocionaron al mostrar un nuevo momento de su embarazo;
Gustavo Puerta presumieron su embarazo en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

La espera por la llegada de su primera hija sigue despertando interés entre los seguidores de Gustavo Puerta y Valeria Valencia. En las últimas horas, una nueva publicación de la pareja volvió a generar comentarios y preguntas sobre esta nueva etapa.

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¿Quién es Valeria Valencia, la pareja de Gustavo Puerta?

Gustavo Puerta mantiene una relación con Valeria Valencia, una joven emprendedora de 21 años que se dedica a un negocio de joyería. La pareja contrajo matrimonio en marzo del 2026 en España, luego de que el futbolista le propusiera matrimonio durante un viaje a la nieve.

Aunque Puerta suele compartir algunos momentos de su vida personal con sus seguidores, Valeria ha preferido mantener un perfil reservado y son pocas las ocasiones en las que publica aspectos de su vida privada.

¿Quién es Valeria Valencia, la pareja de Gustavo Puerta?
Gustavo Puerta y Valeria Valencia compartieron detalles de su boda en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

Cuando anunciaron su matrimonio, fue ella quien escribió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores:

"Un millón de veces, siiiiii. De tu mano y de la mano de Dios, amor de mi vida, nuestro para siempre empieza ahora. Te amamos".

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¿Qué han dicho Gustavo Puerta y Valeria Valencia sobre el embarazo?

El anuncio del embarazo llegó a través de las redes sociales de Gustavo Puerta. El futbolista compartió varias fotografías junto a la ecografía de su bebé y confirmó que esperan una niña.

Junto a las imágenes escribió:

"Pensábamos que este año sería especial… pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida".

Desde entonces, la pareja no ha entregado muchos detalles adicionales sobre el proceso. Valeria tampoco ha dado declaraciones extensas relacionadas con el embarazo, por lo que cada una de sus publicaciones suele generar expectativa entre quienes siguen su historia.

¿Qué han dicho Gustavo Puerta y Valeria Valencia sobre el embarazo?
Gustavo Puerta enterneció las redes al celebrar el embarazo de Valeria Valencia / (Foto de AFP)

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¿Qué mostró Valeria Valencia sobre su embarazo en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Valeria Valencia publicó una fotografía en la que aparece mostrando el avance de su embarazo. La imagen despertó la atención de varios seguidores, quienes destacaron que su vientre refleja una etapa más avanzada de la gestación.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que sobre el vientre aparecen dos manos: una de Valeria y otra de Gustavo Puerta. Para varios internautas, este gesto representa el acompañamiento del futbolista durante la espera de su primera bebé.

La publicación también dio paso a preguntas sobre la posible fecha del nacimiento de la bebé. Sin embargo, hasta el momento la pareja no ha dicho cuándo está previsto el parto ni ha compartido nuevos detalles sobre esa etapa.

Mientras tanto, Gustavo y Valeria continúan compartiendo algunos momentos de manera puntual, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde que hicieron pública su historia y posteriormente anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

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