Richard Ríos rompió el silencio sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

El futbolista Richard Ríos reapareció por primera vez después de haber sido eliminado junto con la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 tras su encuentro contra la Selección de Suiza.

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¿Qué dijo Richard Ríos tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

El jugador compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, una fotografía de él en la cancha durante el último partido de Colombia en la Copa del Mundo, a blanco y negro.

Con dicha instantánea aprovechó para dedicar un sentido mensaje sobre lo mucho que le dolió haber quedado por fuera de esta importante competencia.

Inicialmente señaló que no eran la final que soñaban, pero sobre todo quería agradecerles a todos los fanáticos por el apoyo que les brindaron en cada partido.

"Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales . Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar", escribió.

Asimismo, detalló que seguirá dando las gracias a Dios no solo en la victoria, sino también en la derrota, asegurando que él merece toda la honra y la gloria en todo momento.

"Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores", concluyó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras las palabras de Richard Ríos tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por el desempeño que tuvo en el Mundial 2026 y por haber dado todo en cada uno de los partidos que disputó.

Recordemos que, Colombia quedó eliminada del Mundial luego de perder contra Suiza en penales, pues los 90 minutos reglamentarios obtuvieron un marcado 0-0, por lo que, se fueron a alargue, pero el resultado siguió siendo el mismo.

En los penales los futbolista Dávinson Sánchez y el Cucho Hernández fallaron sus lanzamientos, razón por la que Suiza logró avanzar a cuartos de final y este sábado 11 de julio jugará contra Argentina.

Cabe mencionar que, este encuentro entre Argentina y Suiza lo puedes ver a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN a las 8:00 p.m.