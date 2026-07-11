Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Richard Ríos rompió el silencio sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Richard Ríos se pronunció luego de la eliminación de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Richard rios en el mundial 2026
Richard Ríos en el Mundial 2026/AFP: Charly Tribellau

El futbolista Richard Ríos reapareció por primera vez después de haber sido eliminado junto con la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 tras su encuentro contra la Selección de Suiza.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Richard Ríos tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

El jugador compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, una fotografía de él en la cancha durante el último partido de Colombia en la Copa del Mundo, a blanco y negro.

richard rios sobre la eliminacion de colombia

Con dicha instantánea aprovechó para dedicar un sentido mensaje sobre lo mucho que le dolió haber quedado por fuera de esta importante competencia.

Inicialmente señaló que no eran la final que soñaban, pero sobre todo quería agradecerles a todos los fanáticos por el apoyo que les brindaron en cada partido.

"Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales . Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar", escribió.

Asimismo, detalló que seguirá dando las gracias a Dios no solo en la victoria, sino también en la derrota, asegurando que él merece toda la honra y la gloria en todo momento.

"Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores", concluyó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras las palabras de Richard Ríos tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por el desempeño que tuvo en el Mundial 2026 y por haber dado todo en cada uno de los partidos que disputó.

richard rios tras salir del mundial 2026

Recordemos que, Colombia quedó eliminada del Mundial luego de perder contra Suiza en penales, pues los 90 minutos reglamentarios obtuvieron un marcado 0-0, por lo que, se fueron a alargue, pero el resultado siguió siendo el mismo.

En los penales los futbolista Dávinson Sánchez y el Cucho Hernández fallaron sus lanzamientos, razón por la que Suiza logró avanzar a cuartos de final y este sábado 11 de julio jugará contra Argentina.

Cabe mencionar que, este encuentro entre Argentina y Suiza lo puedes ver a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN a las 8:00 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

la liendra apoyando a argentina La Liendra

¿La Liendra se mostró apoyando a Argentina en el Mundial 2026?

La Liendra sorprendió al vestirse completamente con los colores de Argentina previo a su partido contra Suiza.

Camilo Cifuentes confirmó que será papá Viral

Camilo Cifuentes confirmó que será papá; sorprendió al revelar el nombre que tendrá su primer hijo

Camilo Cifuentes llamó la atención al revelar detalles de la emoción que siente por la llegada de su primer bebé.

Así lucía Juanda Caribe durante su infancia Juanda Caribe

Así lucía Juanda Caribe durante su infancia; un detalle llamó la atención de los internautas

Juanda Caribe compartió un recuerdo de su niñez y desató una ola de comentarios entre quienes compararon sus cambios físico.

Lo más superlike

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

La hija de un reconocido actor sorprendió al salir del clóset en entrevista y revelar cómo descubrió su verdadera orientación.

James Rodríguez dejó de seguir a Richard Ríos y despertó rumores de su relación en la Selección Colombia James Rodríguez

James Rodríguez habría tomado distancia de Richard Ríos tras el Mundial; esta fue la drástica decisión

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada