Nuevo sismo sacudió a Venezuela y provocó evacuaciones: esta fue su magnitud

Se reportó un nuevo sismo en el norte de Venezuela este viernes 10 de julio, que generó gran pánico en la población debido a lo que han tenido que enfrentar tras los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

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¿De cuánto fue la magnitud del nuevo temblor en Venezuela?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dio a conocer en sus redes sociales que el sismo de este viernes se dio de magnitud 3.9 en zonas norte del país, en especial, en la Guaira y Caracas, que fueron los más afectados por los terremotos.

El sismo se dio alrededor de las 9:53 a.m, hora Colombia con una profundidad de 5,5 kilómetros.

El temblor provocó varias evacuaciones de los edificios, pues en varios lugares lo sintieron, generando pánico entre los ciudadanos.

Afortunadamente, dicha réplica no dejó heridos ni daños materiales, pero sí gran preocupación en la comunidad, a la que se recomendó quedarse por un buen tiempo en las calles en caso de otro temblor por seguridad.

En redes sociales, varios ciudadanos y periodistas registraron los momentos de angustia que vivieron.

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¿Cuántos fallecidos van de los los dos terremotos que sufrió Venezuela?

El 24 de junio Venezuela fue sacudido por dos terremotos de 7,2 y 7,5, los cuales han dejado hasta el momento cerca de 4 mil fallecidos y más de 16 mil heridos.

Estos sismos provocaron el derrumbe de arios edificios, que quedaron en escombros y en los cuales miles de venezolanos siguen en operaciones de búsqueda para poder encontrar a miles que quedaron atrapados.

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Es importante destacar que la solidaridad no se ha hecho esperar y miles de ciudadanos, organizaciones y celebridades alrededor del mundo han enviado ayudas destinadas a las familias afectadas en Venezuela, pues muchas de ella quedaron sin vivienda o enfrentan una difícil batalla tras pérdidas materiales y allegados.

Por lo pronto, se espera que no hayan más réplicas fuertes y que pronto se puedan recuperar de este difícil momento que atraviesan.