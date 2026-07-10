Cantante latina de 80 años compone canción para Haaland y le declara su amor

La Copa Mundial FIFA 2026 ha captado la atención de un nuevo público, tras las figuras que se han hecho tendencia en redes sociales y una de ellas ha sido Erlinh Gaaland, el noruego que no ha podido pasar desapercibido.

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Así como él, hay otros hombres que se roban las miradas del público femenino como Jude Bellingham, el futbolista inglés que precisamente, se enfrentará a Noruega este sábado 11 de julio para definir un lugar en la semifinal.

El jugador de Inglaterra ha causado sensación por su belleza, pues es considerado como una de las figuras más guapas de la copa del mundo.

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Sin embargo, Haaland tiene mucha más popularidad, pues es comparado con un vikingo y le han hecho tantos edits en redes, que él ya sabe lo viral que es, pues, de hecho, ha reaccionado a las mujeres que se parecen a él y de esas, hay en todo el mundo, hasta en Colombia.

¿Quién es la famosa cantante latinoamericana que le hizo una canción a Haaland?

A través de sus redes sociales, la cantante y particular cantante ‘La Tigresa del oriente’, causó sensación tras publicar la canción que le hizo a Erling Haaland.

La inesperada cantante que le compuso una canción de amor a Haaland. (AFP/ Odd ANDERSEN)

En su letra, la peruana destacó su admiración por el noruego y no dejó pasar resaltar que celebra sus triunfos como un robot, además que, su apariencia es como la de un vikingo.

Sin embargo, lo que más causó gracia es que dijo que “él no era humano y que está medio loco”; pero, adicional, confesó que el noruego es su amor platónico.

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¿Cuál fue el otro momento viral que protagonizó La Tigresa del oriente con respecto a Haaland?

Hace unos días, La Trigresa del oriente ya había publicado un controversial video en sus redes en donde usaba la imagen de Erling Haaland y la consentía, manifestando que ella era todas las chicas que se habían fijado en él.

A sus 80 años, cantante latina le dedicó una canción a Haaland y se volvió viral. (AFP/ Paul Ellis)

Pero esto además de gracia, generó hasta preocupación, debido a que la artista peruana es una mujer de 80 años y el noruego apenas tiene solo 25; pero claro, eso solo es contenido.