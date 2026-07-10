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Haaland vuelve a tomarse las redes con contundente gesto que tiene con un fan

Haaland está siendo nuevamente tendencia en redes tras protagonizar un icónico momento con un pequeño fan durante el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Haaland vuelve a tomarse las redes con emotivo gesto
Haaland vuelve a conquistar las redes con el tierno gesto que tuvo con un fan. (Christof STACHE / AFP)

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, el goleador noruego Erling Haaland ha ganado mucha popularidad en redes sociales, no solo por su increíble talento con el balón, sino por su apariencia.

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Pues el futbolista se ha convertido en el mejor amigo de todas las chicas, e incluso de las que no les gusta el futbol, porque supuestamente ellas, el joven de 25 años tiene la “energía masculina” que tanto gusta.

De hecho, es comparado con un vikingo porque mide 1.95 metros y, además, su apariencia es la de un hombre muy grande y fuerte, además de rubio con cabello largo; pues han sacado muchos memes al respecto.

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Por otro lado, el goleador de Noruega no solo ha captado la atención por cómo se ve, sino por cómo ha demostrado que es su personalidad y eso ha hecho que genere más admiración hacia él y por eso, un momento que protagoniza se hizo viral en las plataformas digitales.

¿Cuál es el momento viral que está protagonizando Haaland?

Por medio de las diferentes redes sociales, circula una imagen de Erling Haaland junto a un pequeño fan; de acuerdo con los internautas, es uno de los mejores momentos que está siendo virales del noruego.

Haaland volvió a enamorar las redes con este gesto hacia un pequeño fan
Haaland vuelve a tomarse las redes con emotivo gesto. (AFP/ Ina Fassbender)

En la imagen, se ve cómo él le choca la mano a un pequeño niño, cuyo rostro está expresando la felicidad que está sintiendo al saluda el goleador.

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De hecho, esa foto tiene un contexto y es un video que también se hizo viral, ya que Haaland está saludando a algunos menores y primero le estira la mano a una niña, mientras el pequeño aguarda con calma y emoción, hasta que llega su momento.

¿Por qué Haaland se ha hecho tan viral alrededor de todo el mundo?

Erling Haaland tiene un físico que llama la atención, pero más allá de eso, son sus comportamientos; en las entrevistas se ha mostrado irreverente y elocuente.

Haaland vuelve a conquistar las redes con el tierno gesto que tuvo con un fan
Haaland volvió a enamorar las redes con este gesto hacia un pequeño fan. (AFP/ Justin Casterline)

Pero, además, cuando termina cada partido, se vuelve una persona más tranquila en la cancha. Además, la forma en la que anota los goles tiene sorprendidos al mundo entero, pues se ve tan fácil su juego, que en realidad no todos los futbolistas tendrían esa capacidad.

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