¿Argentina quedaría por fuera del Mundial?: esta fue una contundente predicción

En la noche del sábado 11 de julio, Argentina y Suiza se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, pues su juego definirá cuál de los dos equipos irá a la semifinal.

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Este juego promete mucho y, de hecho, será bastante comentado, primero, porque ese sería el partido que hubiese enfrentado a Colombia y Argentina, pero tras su derrota el pasado martes, algunos latinos apoyarán a Suiza.

De acuerdo con algunos expertos en el fútbol, se cree que el país latinoamericano puede llegar a la semifinal, pero se debe esperar cuál será el resultado; por ahora, quedan pocos días para que la copa del mundo llegue a su final, el cual será el próximo domingo 19 de julio.

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Así mismo, se debe esperar que, se jueguen los otros partidos para definir esta semifinal, pues quedan tres partidos, tras la victoria de Francia contra Marruecos el pasado jueves.

¿Qué dice la vidente sobre el resultado del partido entre Argentina y Suiza este sábado?

A través de sus redes, la reconocida astróloga y tarotista Silvia Beatriz Marini, leyó su tarot y reveló su predicción, sobre cuál de los dos países ganaría su lugar en la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

Esto predijeron sobre Argentina y su continuidad en el Mundial. (AFP/ Thomas Coex)

Según su lectura, este no sería un partido tan fácil, pues sacó tres cartas para cada uno de los países y ahí no veía todavía una definición, por lo que sacó una cuarta y en ella definió que Argentina logrará la victoria, pero no será un juego nada fácil.

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¿Qué países están en los cuartos de final del Mundial 2026?

Ayer, jueves 9 de julio, Francia y Marruecos se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y fue el país de Kilyan Mbappé quien clasificó a la semifinal y quien pierda hoy viernes, entre Bélgica y España, se enfrentarían a Francia.

Predicción sobre Argentina causa conmoción. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por otro lado, mañana sábado 11 de julio, Noruega jugará contra Inglaterra y Argentina contra Suiza, por lo que todavía quedan tres partidos para definir el inicio de la etapa final de esta copa Mundial que está a una semana de terminarse.