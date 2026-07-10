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Reconocido futbolista argentino salió en defensa de Jáminton Campaz tras las críticas por el Mundial

Jáminton Campaz recibió un mensaje de apoyo de un reconocido jugador argentino tras la eliminación de Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocido futbolista argentino salió en defensa de Jáminton Campaz tras las críticas
Jáminton Campaz recibió el respaldo de un reconocido jugador argentino tras el Mundial 2026 (Jáminton Campaz recibió el respaldo de un reconocido jugador argentino tras el Mundial 2026 (Foto Verity Griffin / AFP) (Foto Luis ROBAYO / AFP)

En los últimos días, varios integrantes de la 'Tricolor' han compartido mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido durante el torneo y también han expresado la tristeza que dejó la derrota frente a Suiza en los octavos de final.

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Uno de los futbolistas que más comentarios ha recibido desde el final del partido ha sido Jáminton Campaz, quien desperdició una de las opciones más claras de gol en el tiempo extra.

La jugada ha sido ampliamente comentada en redes sociales y ha convertido al jugador en blanco de críticas por parte de algunos hinchas.

¿Qué dijo Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia?

A través de sus redes sociales, Jáminton Campaz publicó un mensaje en el que habló de lo que significó para él disputar una Copa del Mundo con la Selección Colombia.

El jugador recordó que desde niño soñó con vestir la camiseta de la 'Tricolor', escuchar el himno nacional antes de un partido y representar al país en un Mundial. También aseguró que siempre agradecerá a Dios por haber podido cumplir esos sueños.

Campaz también reconoció el dolor que dejó la eliminación y afirmó que los jugadores compartían la misma tristeza de los aficionados, ya que ellos también soñaban con seguir avanzando en el torneo.

El futbolista lamentó no haber podido darle esa alegría al país, pero aseguró que nunca faltaron el compromiso, la entrega y el orgullo de defender los colores de Colombia.

Asimismo, señaló que dio todo lo que tenía dentro de la cancha y que volvería a hacerlo las veces que fuera necesario. Añadió que el fútbol también está lleno de momentos difíciles y que ahora solo queda aprender de lo ocurrido, levantarse y seguir trabajando.

Antes de terminar su mensaje, Campaz hizo un llamado al respeto. Afirmó que entiende la frustración y la tristeza de los hinchas, pero recordó que ninguna pasión deportiva justifica el odio ni los ataques personales.

Reconocido jugador argentino respaldó a Jáminton Campaz tras las críticas por el Mundial
El mensaje de un reconocido jugador argentino a Jáminton Campaz tras las críticas en redes (Foto Luke Hales / AFP)

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¿Quién fue el jugador argentino que le dejó un emotivo mensaje a Jáminton Campaz?

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, uno de los que más llamó la atención fue el de Ángel Di María, compañero de Jáminton Campaz en Rosario Central.

El campeón del mundo con Argentina le envió un mensaje de apoyo y le pidió mantener la cabeza en alto. Según escribió, Campaz dio todo por su país y no tiene nada de qué avergonzarse.

Finalmente, el argentino destacó que nadie podrá quitarle la felicidad de haber representado a Colombia en un Mundial y cerró su mensaje diciéndole que lo quiere mucho.

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn”

Jáminton Campaz recibió el apoyo de Ángel Di María tras la eliminación de Colombia
Ángel Di María envió un mensaje a Jáminton Campaz luego de las críticas en redes (Foto YURI CORTEZ / AFP) (FotoMAURO PIMENTEL / AFP)
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