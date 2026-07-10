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Juanda Caribe rompió el silencio y aseguró que nunca ha tenido "moza"

Juanda Caribe defendió su relación con Mariana Zapata de fuertes críticas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanda caribe tras su relacion con mariana zapata
Juanda Caribe defiende a Mariana Zapata/Canal RCN

El cantante Juanda Caribe reaccionó luego de que le dijeran que tenía moza, haciendo referencia, al parecer, a su relación con la influenciadora Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre tener moza?

El barranquillero estuvo en un evento promocionando su nueva canción "Lo Revivimos", cuyo videoclip lo protagoniza junto a Mariana Zapata luego de haberlo grabado en Santa Marta y el cual suma miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

mariana zapata y juanda caribe felices

En medio del evento, el comediante interactuó con varios de sus seguidores que lo cuestionaron sobre su vida profesional y personal.

En medio de la conversación le lanzaron un comentario donde lo acusaron de tener moza, a lo que, este indicó que no es ni fue así.

"Yo no tengo moza, yo nunca he tenido moza. Vi que estaba soltero y aproveché", señaló.

En la grabación se escucha a algunas mujeres decir que "Fue lo mejor" y aprobar su relación con la paisa.

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¿Por qué dicen que Mariana Zapata es "moza" de Juanda Caribe?

Juanda Caribe y Mariana Zapata se conocieron en La casa de los famosos Colombia y en las últimas semanas lograron crear una gran conexión, tanto así que muchos fanáticos crearon un shippeo entre ellos.

mariana zapata y juanda caribe defienden su relacion

Para muchos su cercanía no era correcta debido a la relación que tenía Juanda Caribe con su expareja Sheila, madre de su hija Victoria.

Sin embargo, el barranquillero ya estaba soltero, pues Sheila decidió terminar la relación luego de algunos rumores de una supuesta infidelidad que salieron a la luz en las primeras semanas del reality.

Aunque Juanda Caribe sospechaba que las cosas no estaban bien con Sheila tras no recibir nada de ella, trató siempre de respetar dicha situación y fue cuando salió que se dieron la oportunidad de hablar y cada quien tomar su propio camino.

Tras su nueva realidad, Juanda Caribe y Mariana Zapata decidieron conocerse y darse una nueva oportunidad en el amor, enseñando una parte de lo que ha sido su romance.

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Por ahora, ambos se encuentran juntos en Medellín, donde Mariana le enseñará la ciudad a su manera para que pueda irse a vivir allá.

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