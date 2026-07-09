Erling Haaland reaccionó tras ser comparado con Majin Buu, personaje de Dragon Ball

El futbolista Erling Haaland, de la Selección de Noruega, no tardó en reaccionar a los memes que han vuelto virales en los que suelen destacar su supuesto parecido con Majin Buu, personaje de la serie animada Dragon Ball.

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¿Erling Haaland se parece a Majin Buu?

El jugador ha logrado gran atención en redes sociales tras su participación en el Mundial 2026, donde su físico, forma de jugar y personalidad han cautivado a millones de fanáticos del fútbol.

Sin embargo, su viralidad también ha provocado que miles de internautas hagan comparaciones y memes sobre su apariencia.

En redes sociales se convirtió en tendencia luego de ser comparado con el personaje animado Majin Buu, pues para muchos tienen un gran parecido.

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¿Cómo reaccionó Erling Haaland tras ser comparado con Majin Buu?

La cuenta de Instagram de HIDDE, que es una popular página y marca de moda urbana, suele compartir diverso contenido en sus redes sociales.

Allí compartió un carrusel con los memes que le han hecho al deportista comparándolo con este muñeco, y el futbolista sorprendió al responder.

"Los fans dicen que Erling Haaland se parece a Majin Buu. Majin Buu es un importante villano de Dragon Ball Z, despertado por Babidi tras haber sido creado por el mago Bibidi. Es un ser mágico conocido por su capacidad de regeneración, su inmensa fuerza y ​​su habilidad para convertir a las personas en dulces", explicó la pagina.

Erling Haaland comentó la publicación y con humor coincidió con dichos memes.

“Quiero decir, no estoy en desacuerdo”, expresó.

Tras su comentario, miles de fanáticos reaccionaron y detallaron lo mucho que les gusta su personalidad y la forma en que se toman las cosas.

Asimismo, muchos aprovecharon para expresarle cuánto lo admiran y le resaltaron el sorprendente talento que tiene para hacer goles.

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Por ahora, el futbolista se prepara para lo que será su próximo encuentro contra la Selección de Inglaterra el sábado 11 de julio a las 4:00 p,m.

Sus admiradores desde ya esperan que sea Noruega quien pueda pasar a semifinales y disputarse el campeonato.