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La Liendra cuestionó a los jugadores de la Selección Colombia tras derrota ante Suiza: "nos eliminamos"

La Liendra no ocultó su molestia por el rendimiento de la Selección Colombia en su último enfrentamiento en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra lanzó dura crítica a la Selección Colombia tras caer frente a Suiza
La Liendra lanzó dura crítica a la Selección Colombia tras caer frente a Suiza. (Foto Canal RCN | AFP: Alfredo Estrella).

La Liendra reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de fútbol 2026 y cuestionó el desempeño de los jugadores tras la derrota ante Suiza. Sus declaraciones no tardaron en generar debate entre los seguidores del combinado nacional.

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¿Cómo reaccionó La Liendra a la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El pasado martes 7 de julio se llevó a cabo el último partido para la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras ser eliminados por Suiza. Ante este acontecimiento en la cancha, La Liendra no dudó en reaccionar a la eliminación de la tricolor con un mensaje a través de sus redes sociales en el que dejó claro que, desde su perspectiva, el resultado fue consecuencia de los errores del propio equipo y no del rendimiento de Suiza.

La Liendra no se guardó nada y criticó a los jugadores tras la derrota ante Suiza
La Liendra no se guardó nada y criticó a los jugadores tras la derrota ante Suiza. (Foto Canal RCN).

El influenciador aseguró por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que el sentimiento entre los colombianos era de decepción, pues consideró que la 'Tricolor' llegaba con una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años y había mostrado un nivel competitivo en partidos anteriores.

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"Teníamos una de las mejores selecciones de las últimas décadas lista para enfrentar una Argentina, porque ya veníamos de enfrentar un Portugal, ya veníamos de mostrar un nivel muy alto, como para que Suiza nos haya eliminado”, comentó.

¿Qué dijo La Liendra sobre el rendimiento de la Selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026?

También cuestionó las oportunidades de gol que no fueron aprovechadas, algunas decisiones tomadas durante el compromiso y la falta de contundencia en los momentos decisivos.

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“Tuvimos oportunidades regaladas frente al arquero en el minuto 90, tuvimos muchas oportunidades de marcarlo en vez de pegarle, tocábamos para atrás en los penaltis remontamos y tuvimos la oportunidad de irnos para arriba y no la aprovechamos, Colombia no es eliminado de Suiza, Colombia es eliminado por él mismo”.

Sostuvo además que Colombia tuvo en sus manos la posibilidad de clasificar, pero no supo aprovechar las opciones que generó, llegando a la conclusión de que la selección "no fue eliminada por Suiza, sino por ella misma".

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