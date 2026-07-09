El mundo de la música internacional se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una reconocida cantante galesa de 75 años, una noticia que sorprendió a millones de seguidores alrededor del mundo.

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La información fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial, en el que aseguraron que la artista murió de manera "inesperada", luego de varios meses enfrentando un delicado estado de salud.

¿Quién es la cantante galesa que falleció?

Se trata de Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas de la música británica e internacional, recordada especialmente por interpretar el exitoso tema "Total Eclipse of the Heart" ("Eclipse total del amor").

La cantante alcanzó la fama mundial en la década de los ochenta gracias a esta canción, que en 1983 llegó al primer lugar de las listas musicales en varios países y se convirtió en una de las baladas más icónicas de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera también interpretó éxitos como Holding Out for a Hero, consolidándose como una de las artistas más importantes del pop y el rock de esa época.

Murió Bonnie Tyler: la voz de "Eclipse total del amor" falleció de manera inesperada (Foto Andrew Matthews / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Bonnie Tyler?

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en la página oficial de la artista, donde se informó que Bonnie Tyler falleció el pasado 8 de julio en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal.

Según explicaron, la cantante murió mientras recibía tratamiento por una enfermedad que venía afectando su salud desde hace varios meses.

En mayo de 2026, Bonnie Tyler había sido trasladada de urgencia a un centro médico para someterse a un procedimiento intestinal de emergencia. Debido a la complejidad de la intervención, los especialistas decidieron inducirle un coma para facilitar su recuperación.

Semanas después, en junio, su equipo informó que la artista ya había despertado del coma, aunque continuaba en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En ese momento señalaron que los médicos eran optimistas, pues su evolución mostraba señales de mejoría, aunque el proceso de recuperación avanzaba lentamente.

Sin embargo, su estado de salud se complicó nuevamente y terminó falleciendo de manera inesperada.

Hasta el momento, ni sus familiares ni su equipo de trabajo han revelado el nombre de la enfermedad que padecía ni las causas médicas específicas de su fallecimiento, pero sí pidieron respeto y privacidad en este duro momento.