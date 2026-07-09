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Juanfer Quintero dedicó emotivas palabras tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Juanfer Quintero reapareció y compartió sentidas palabras a sus fanáticos por su apoyo en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanfer quintero tras eliminacion del mundial 2026
Juanfer Quintero dedicó post tras salir del Mundial 2026/AFP: Carl Recine

El futbolista Juan Fernando Quintero reapareció en sus redes sociales luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 tras su partico contra la Selección de Suiza en los octavos de final.

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¿Por qué Colombia quedó eliminada del Mundial 2026?

Los cafeteros disputaron su encuentro contra los suizos por un cupo para los cuartos de final en la Copa del Mundo 2026, donde obtuvieron un marcador 0-0, razón por la que tuvieron que irse a alargue y finalmente a penales tras no lograr marcar.

juanfer quintero sobre colombia en el mundial 2026

Suiza fue superior en esta instancia, pues Colombia falló en dos anotaciones, quedando por fuera de la competencia.

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¿Qué dijo Juanfer Quintero tras la eliminación del Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió una fotografía de él en la cancha durante la eliminación del Mundial 2026, con la que quiso dedicar unas palabras a sus fieles admiradores por el apoyo.

juanfer quintero sobre la eliminacion de colombia

"CON ORGULLO SIEMPRE Y LA TRANQUILIDAD QUE LO INTENTAMOS HASTA EL FINAL !! GRACIAS A TODOS", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por el gran desempeño que hizo con la Selección y le agradecieron por la entrega que tuvo siempre.

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Su compañero Jhon Arias también reaccionó agregando: "Crack con todas las letras".

Varios famosos también comentaron, en especial su gran amigo, el cantante Maluma, quien le escribió: "El mío" y agregó un emoji de corazón.

Cabe destacar que, el reguetonero siempre ha expresado su admiración por el futbolista, destacando que no solo porque sea su gran amigo, sino por el gran talento que tiene.

En entrevistas resaltó que sentía que debían darle más oportunidad al futbolista en Colombia, pues su talento no estaba siendo explotado al máximo.

Juanfer Quintero ya había ofrecido declaraciones posteriores al partido, en las que había señalado que esperaba que la nueva generación de jugadores pudieran dejar aún más en alto el nombre de Colombia en los próximos Mundiales.

"Siempre nos falta algo. Estamos dolidos, no nos vamos a reprochar nada. Para los que se quedan que sean conscientes que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia", señaló.

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