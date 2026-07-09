Juanfer Quintero dedicó emotivas palabras tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

El futbolista Juan Fernando Quintero reapareció en sus redes sociales luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 tras su partico contra la Selección de Suiza en los octavos de final.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

¿Por qué Colombia quedó eliminada del Mundial 2026?

Los cafeteros disputaron su encuentro contra los suizos por un cupo para los cuartos de final en la Copa del Mundo 2026, donde obtuvieron un marcador 0-0, razón por la que tuvieron que irse a alargue y finalmente a penales tras no lograr marcar.

Suiza fue superior en esta instancia, pues Colombia falló en dos anotaciones, quedando por fuera de la competencia.

Artículos relacionados Selección Colombia ¿Cuándo volverá a jugar Colombia tras quedar eliminada del Mundial 2026?

¿Qué dijo Juanfer Quintero tras la eliminación del Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió una fotografía de él en la cancha durante la eliminación del Mundial 2026, con la que quiso dedicar unas palabras a sus fieles admiradores por el apoyo.

"CON ORGULLO SIEMPRE Y LA TRANQUILIDAD QUE LO INTENTAMOS HASTA EL FINAL !! GRACIAS A TODOS", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por el gran desempeño que hizo con la Selección y le agradecieron por la entrega que tuvo siempre.

Artículos relacionados Selección Colombia El Pibe Valderrama reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial 2026; esto dijo

Su compañero Jhon Arias también reaccionó agregando: "Crack con todas las letras".

Varios famosos también comentaron, en especial su gran amigo, el cantante Maluma, quien le escribió: "El mío" y agregó un emoji de corazón.

Cabe destacar que, el reguetonero siempre ha expresado su admiración por el futbolista, destacando que no solo porque sea su gran amigo, sino por el gran talento que tiene.

En entrevistas resaltó que sentía que debían darle más oportunidad al futbolista en Colombia, pues su talento no estaba siendo explotado al máximo.

Juanfer Quintero ya había ofrecido declaraciones posteriores al partido, en las que había señalado que esperaba que la nueva generación de jugadores pudieran dejar aún más en alto el nombre de Colombia en los próximos Mundiales.