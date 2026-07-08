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El Pibe Valderrama reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial 2026; esto dijo

El Pibe Valderrama reaccionó luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
pibe valderrama tras eliminacion del mundial 2026
Pibe Valderrama reacciona a salida de Colombia del Mundial/AFP: RODRIGO ARANGUA/ALEX GRIMM

El exfutbolista colombiano 'El Pibe' Valderrama reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Qué dijo El Pibe Valderrama sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

El exjugador compartió un video junto a su esposa a través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, en donde habló sobre la salida de los cafeteros de la Copa del Mundo.

colombia eliminada en el mundial 2026

"Me siento jodido, ni por ahí cerquita que íbamos a quedar por fuera porque tenemos buen equipo. Yo siempre he dicho que el juega bien siempre va a ganar, ahí está un mensaje, jugamos bien y no ganamos, al equipo le falta un goleador", señaló.

Indicó que no puede creer que Colombia haya quedado por fuera nuevamente por los mismos errores del pasado, pero que tiene fe de que pronto la tricolor sea merecedora de dicha competencia.

"Otra vez quedamos fuera por penaltis, no nos va a tocar, no sé cuándo, pero si seguimos jugando al fútbol así nos va a tocar alguna vez", agregó.

Asimismo, comentó que para él, el jugador del equipo fue sin duda alguna Jhon Arias, a quien no entendió por qué el director técnico Néstor Lorenzo lo sacó y no le permitió jugar todo el tiempo.

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¿Qué les dijo El Pibe Valderrama a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026?

El samario aprovechó para felicitar a los futbolistas y destacar que hicieron un gran trabajo pese a su derrota.

seleccion colombia queda por fuera del mundial

"Pelaos gracias por representarnos y por hacernos soñar y disfrutar. A la hinchada gracias por apoyar y acompañar a los muchachos. Ustedes se sobraron. Pa' la próxima!", concluyó.

Tras sus declaraciones, sus fanáticos coincidieron con su análisis al respecto, aunque otros no dudaron en dar también sus opiniones al respecto.

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Por ahora, los jugadores de Colombia se preparan para su regreso al país y poder descansar tras su intensa labor en el Mundial 2026, que se encuentra en la fase de cuartos de final, cuyos partidos darán comienzo este jueves 9 de julio.

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