Juan Fernando Quintero habría insinuado que no va más con la Selección Colombia

El pasado martes 7 de julio, Colombia quedó eliminado de la Copa Mundial FIFA 2026, tras su derrota frente a Suiza, pues el partido se alargó 30 minutos más y luego se fueron a penaltis.

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Precisamente, Colombia no acertó en dos y eso les costó su clasificación a los cuartos de final en la copa del mundo; lo que generó gran conmoción en el país, de hecho, están criticando al “Cucho” Hernández por haber perdido la oportunidad de marcar un gol.

Ayer, fue el último partido en un Mundial para algunos jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, Yerry mina, Deiver Machado y entre otros, quienes no se ha confirmado, pero suenan sus nombres como los que ya no estarán en una próxima.

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De hecho, Juan Fernando Quintero suena como uno de los posibles que no estará y él, podría haberlo confirmado en medio de una entrevista tras la eliminación de Colombia del Mundial.

¿Cómo insinuó Juan Fernando Quintero que da a entender ya no estaría en la Selección Colombia?

Luego de perder la clasificación a cuartos de final en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Suiza, los colombianos hablaron sobre su último partido en este torneo; en el caso de Juan Fernando Quintero, dio una confesión que generó especulaciones.

El mensaje de Juan Fernando Quintero que hace pensar en su retiro de la Tricolor. (AFP/ GRANT HALVERSON)

Según con sus palabras, expresó lo triste que está por la derrota y dijo que está de acuerdo con Jhon Arias al decir que algo les está faltando, pero que no van a reprochar nada.

Así mismo, causó supuestos al decir que “para los que se quedan, que sea consientes que a veces no alcanza y que tenga la oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia”.

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Con la frase “los que se quedan”, prendió las alarmas sobre su estadía en la Selección Colombia.

¿Qué más dijo Juan Fernando Quintero tras perder contra Suiza en el Mundial?

El jugador, Juna Fernando Quintero, dijo que no se pueden reprochar, pues expresó que no fue un partido fácil y que sienten frustración.

Dijo que “el pasito demás es hacer el gol en los penales” y que así es el futbol.

Durante la entrevista, al jugador se le notó su profunda tristeza, más por su actitud y tono de voz.