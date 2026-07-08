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Así lucía Erling Haaland cuando inició el fútbol: este es su impactante cambio

Video inédito de Erling Haaland se viraliza por cómo lucía cuando era un niño y apenas estaba empezando en el fútbol.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así era Erling Haaland cuando dio sus primeros pasos en el fútbol
Así lucía Haaland cuando era niño. (AFP/ Paul ELLIS)

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, el goleador noruego de 25 años, Erling Haaland se hizo tendencia en las redes sociales y sus fanáticos nuevos son en su mayoría, mujeres, pues el futbolista ha cautivado con su apariencia.

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Precisamente, el joven mide 1.95 metros y es comparado como un Vikingo, lo que llama tanto la atención del público femenino; de hecho, en varias partes del mundo han salido chicas parecidas a él y ya parece un trend.

E incluso, él mismo ha reaccionado a algunas de estas chicas, dejándole comentarios y saludándolas en sus cuentas. Así mismo, en Colombia ya hay una creadora de contenido, quien es comparada con él.

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Por otro lado, tras la tendencia en la que se ha convertido el noruego, ha salido mucha información sobre él en internet y salió a la luz un video de cuando era un niño y empezó a jugar.

¿Cuál es el video viral de Haaland de cuando era un niño?

A través de las plataformas digitales está circulando un video de Erling Haaland cuando él apenas era un niño de alrededor 10 – 12 años y es entrevistado por un reportero.

Así lucía Haaland cuando era niño
Así se veía Haaland antes de convertirse en el goleador del Mundial. (AFP/ Ina Fassbender)

En la conversación, le hablan sobre los dos goles que habría anotado minutos instantes y él responde con timidez, de hecho, le preguntan por su padre, a lo que contesta que es Alg Inge Haaland.

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Además, dijo que no sabía de quién había aprendido a meter goles, ya que le dijeron que no era precisamente de su padre y por eso, él llevaría el honor de todo. Sin duda, su respuesta conmovió.

¿Quién es el padre de Erling Haaland?

Precisamente, el padre de Erling Haaland fue un futbolista que jugaba de defensa en Noruega y debutó contra Costa Rica en 1994; luego fue convocado al Mundial del mismo año.

Así se veía Haaland antes de convertirse en el goleador del Mundial
Así era Erling Haaland cuando dio sus primeros pasos en el fútbol. (AFP/ Ina Fassbender)

Se dice que el hombre no fue goleador como su hijo y por eso, Erling contestó que su padre llevaría el honor de todo, porque inició este camino gracias a su padre.

Y bien que lo ha hecho, porque el futbolista ha hecho un trabajo impecable durante el Mundial 2026.

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